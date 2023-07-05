Саакашвили уверяет, что Киев ещё четыре месяца назад запрашивал его экстрадицию
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Фото © ТАСС / AP
Заключённый бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что украинский Минюст ещё четыре месяца назад запросил его экстрадицию на Украину. Также политик назвал ложью заявления грузинских властей о том, что Тбилиси не получал такого запроса от Киева.
"Вчера [представители грузинских властей] заявили, что Украина не запрашивала мой перевод. Минюст Украины потребовал начала процедуры моей экстрадиции четыре месяца назад, и этот документ тогда принёс мне украинский консул", — сказано в заявлении 55-летнего Саакашвили в соцсетях.
Ранее Лайф сообщал, что Грузия отказала Украине в передаче Саакашвили для лечения. Как отметил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, Тбилиси полностью исключает какие-либо консультации с Киевом по этой теме.
Напомним, Саакашвили арестовали осенью 2021 года после возвращения в Грузию спустя восемь лет отсутствия. На родине его обвинили в превышении должностных полномочий, нападении на депутата и растрате бюджетных средств. Находясь под стражей, политик неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, а его вес достиг критической отметки. 3 июля арестант предстал перед судом в истощённом состоянии — политик потерял в весе почти в два раза.