Саакашвили уверяет, что Киев ещё четыре месяца назад запрашивал его экстрадицию

Заключённый бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что украинский Минюст ещё четыре месяца назад запросил его экстрадицию на Украину. Также политик назвал ложью заявления грузинских властей о том, что Тбилиси не получал такого запроса от Киева.

"Вчера [представители грузинских властей] заявили, что Украина не запрашивала мой перевод. Минюст Украины потребовал начала процедуры моей экстрадиции четыре месяца назад, и этот документ тогда принёс мне украинский консул", — сказано в заявлении 55-летнего Саакашвили в соцсетях.