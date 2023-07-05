Грузия исключила любые консультации с Украиной о судьбе Саакашвили
Глава партии "Грузинская мечта" Кобахидзе: Консультации с Украиной по Саакашвили исключены
Грузинская сторона абсолютно исключила возможность консультаций с Украиной относительно судьбы Михаила Саакашвили. В частности, об этом заявил в среду председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
"Какие-либо консультации в этом контексте абсолютно исключены", — сказал он.
Кобахидзе добавил, что, даже несмотря на "оскорбительные шаги украинского руководства", Грузия готова оставаться с Киевом "в режиме односторонней дружбы".
Напомним, Саакашвили был арестован осенью 2021 года после возвращения в Грузию спустя восемь лет отсутствия. На родине экс-президента обвинили в превышении должностных полномочий, нападении на депутата и растрате бюджетных средств. Находясь под стражей, Саакашвили неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, а его вес достиг критической отметки. 3 июля арестант предстал перед судом в истощённом состоянии. После этого украинский лидер Владимир Зеленский дал послу Грузии 48 часов на отъезд с Украины и потребовал вернуть Саакашвили.
ТАСС / AP