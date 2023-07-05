Грузия исключила любые консультации с Украиной о судьбе Саакашвили

Грузинская сторона абсолютно исключила возможность консультаций с Украиной относительно судьбы Михаила Саакашвили. В частности, об этом заявил в среду председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Какие-либо консультации в этом контексте абсолютно исключены", — сказал он.