В Грузии отказались от консультаций с послом в Киеве по поводу Саакашвили

Министерство иностранных дел Грузии не станет вести никаких консультаций с послом республики на Украине Георгием Закарашвили, который вылетел в Тбилиси для переговоров о судьбе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявил глава МИД Илья Дарчиашвили в интервью грузинской телекомпании "Имеди".

"Министерство иностранных дел Грузии не планирует вести никаких консультаций с послом. Кстати, посол уже покинул территорию Украины, он направляется в Грузию", — пояснил глава МИД Грузии.

Дарчиашвили добавил, что если бы Киев действительно беспокоился о здоровье Саакашвили, то им следовало бы завершить процедуру назначения своего представителя в Тбилиси, которая началась ещё в прошлом году. В такой ситуации дипломат имел бы полное право посещать отбывающего заключение экс-президента, пояснил он.