В Грузии отказались от консультаций с послом в Киеве по поводу Саакашвили
МИД Грузии не будет вести консультации с высланным послом по поводу Саакашвили
Министерство иностранных дел Грузии не станет вести никаких консультаций с послом республики на Украине Георгием Закарашвили, который вылетел в Тбилиси для переговоров о судьбе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявил глава МИД Илья Дарчиашвили в интервью грузинской телекомпании "Имеди".
"Министерство иностранных дел Грузии не планирует вести никаких консультаций с послом. Кстати, посол уже покинул территорию Украины, он направляется в Грузию", — пояснил глава МИД Грузии.
Дарчиашвили добавил, что если бы Киев действительно беспокоился о здоровье Саакашвили, то им следовало бы завершить процедуру назначения своего представителя в Тбилиси, которая началась ещё в прошлом году. В такой ситуации дипломат имел бы полное право посещать отбывающего заключение экс-президента, пояснил он.
Напомним, что арестованный в Грузии Саакашвили голодает в знак протеста. Политика обвиняют в превышении должностных полномочий, нападении на депутата и растрате бюджетных средств. Его вес уже достиг критической отметки. 3 июля арестант предстал перед судом в истощённом состоянии. После этого украинский лидер Владимир Зеленский дал послу Грузии 48 часов на отъезд с Украины и потребовал вернуть Саакашвили.