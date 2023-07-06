Посол Грузии на Украине Закарашвили покинул Киев
Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили уже покинул Киев. Об этом со ссылкой на грузинский МИД сообщает "Интерпрессньюс". Украинская сторона сама рекомендовала дипломату вернуться в Тбилиси для консультаций на фоне ситуации с Михаилом Саакашвили. В Грузии такую риторику Киева назвали "крайней формой обострения отношений".
"Грузинский посол уже покинул Киев", — говорится в сообщении агентства.
Напомним, что арестованный в Грузии Саакашвили голодает в знак протеста. Политика обвиняют в превышении должностных полномочий, нападении на депутата и растрате бюджетных средств. Его вес уже достиг критической отметки.
3 июля арестант предстал перед судом в истощённом состоянии. После этого украинский лидер Владимир Зеленский дал послу Грузии 48 часов на отъезд с Украины и потребовал вернуть Саакашвили.