Посол Грузии на Украине Закарашвили покинул Киев

Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили уже покинул Киев. Об этом со ссылкой на грузинский МИД сообщает "Интерпрессньюс". Украинская сторона сама рекомендовала дипломату вернуться в Тбилиси для консультаций на фоне ситуации с Михаилом Саакашвили. В Грузии такую риторику Киева назвали "крайней формой обострения отношений".