Правительство бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновно в войне в Южной Осетии, 15-я годовщина начала которой приходится на сегодня. Об этом заявил премьер-министр закавказской республики Ираклий Гарибашвили. По его словам, произошедшее является "бедой, трагедией".

"Естественно, эта беда, трагедия, война произошла во время прежней власти. Прежние власти не сделали ничего для того, чтобы наша страна избежала этой войны", — сказал он.

Кроме того, политик назвал позорными действия Саакашвили в те дни, вспомнив про "жевание галстука, бег от самолёта" и "падение на землю". Отвечая же на вопрос о том, почему правительство бывшего президента виновно в конфликте, Гарибашвили не стал вдаваться в подробности, дабы не испортить имидж Грузии.

Напомним, сегодня, 8 августа, отмечается годовщина начала войны в Южной Осетии. Ровно 15 лет назад грузинские войска атаковали Цхинвал, после чего на территорию республики вошли ВС России, защитив мирное население. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, президента Украины Владимира Зеленского, как и любую западную марионетку, ждёт судьба Михаила Саакашвили. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, бывший в 2008 году главой государства, предрёк нашей стране победу на Украине и назвал общего инициатора двух конфликтов — Запад.