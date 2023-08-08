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Регион
Опубликовано 8 августа 2023, 06:38
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Медведев: Россия раздавит врагов и добьётся мира на своих условиях

У России есть силы для достижения всех целей СВО на Украине, заявил во вторник зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он напомнил, что ровно 15 лет назад, когда началась война в Южной Осетии, Запад руками бывшего президента страны Михаила Саакашвили уже пытался "раскачать ситуацию" у границ нашей страны.

"Наши вооружённые силы за пять дней быстро и жёстко наказали оборзевших националистов. Защитили от врага наших людей, которые жили в Абхазии и Южной Осетии. Дали новым государствам возможность развиваться при поддержке России", написал он в своём телеграм-канале.

Тогда, считает политик, США и их вассалам не хватило опыта. Сегодня они также чужими руками ведут против нас преступную войну и пытаются "стереть Россию с лица Земли". В этом, указал он, участвует вся система НАТО, однако у РФ достаточно сил для выполнения целей СВО. Как и тогда, "наши враги будут раздавлены" и мы добьёмся мира на своих условиях.

"Победа будет за нами!" заключил политик.

Медведев: Переговоры не нужны, пока Киев не начнёт молить о пощаде на коленях
Медведев: Переговоры не нужны, пока Киев не начнёт молить о пощаде на коленях

Напомним, что сегодня отмечается годовщина начала пятидневной войны в Южной Осетии. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия атаковала республику и разрушила часть её столицы — города Цхинвала. Россия защитила жителей Южной Осетии, ввела войска и вытеснила грузинских военных с её территории. О событиях 15-летней давности уже вспомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который предрёк президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбу Михаила Саакашвили. По его словам, так будет с каждой марионеткой Запада.

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Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Матвей Константинов
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