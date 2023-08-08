Медведев: Россия раздавит врагов и добьётся мира на своих условиях

У России есть силы для достижения всех целей СВО на Украине, заявил во вторник зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он напомнил, что ровно 15 лет назад, когда началась война в Южной Осетии, Запад руками бывшего президента страны Михаила Саакашвили уже пытался "раскачать ситуацию" у границ нашей страны.

"Наши вооружённые силы за пять дней быстро и жёстко наказали оборзевших националистов. Защитили от врага наших людей, которые жили в Абхазии и Южной Осетии. Дали новым государствам возможность развиваться при поддержке России", — написал он в своём телеграм-канале.

Тогда, считает политик, США и их вассалам не хватило опыта. Сегодня они также чужими руками ведут против нас преступную войну и пытаются "стереть Россию с лица Земли". В этом, указал он, участвует вся система НАТО, однако у РФ достаточно сил для выполнения целей СВО. Как и тогда, "наши враги будут раздавлены" и мы добьёмся мира на своих условиях.

"Победа будет за нами!" — заключил политик.