Путин поздравил глав Абхазии и Южной Осетии с 15-летием независимости республик
Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров Абхазии и Южной Осетии Аслана Бжанию и Алана Гаглоева с 15-летием международного признания независимости республик. Текст обращений размещён на сайте Кремля.
"Отстояв свою свободу в нелёгкой борьбе, югоосетинский народ успешно развивает институты демократической государственности. Отношения между нашими странами вышли на уровень союзничества и интеграции", — говорится в телеграмме на имя главы Южной Осетии.
Путин отметил важность для России совместной реализации проектов по усовершенствованию инфраструктуры региона, что поможет и впредь улучшать уровень жизни местного населения. Президент пообещал, что Россия продолжит укреплять связи с республикой.
"За прошедшие полтора десятилетия Абхазия добилась значительных успехов в построении демократической государственности и самостоятельной национальной экономики. Между нашими странами налажены отношения союзничества и стратегического партнёрства", — также указано в обращении к главе Абхазии.
Путин выразил надежду, что Россия, Южная Осетия и Абхазия продолжат общий путь по крепкому сотрудничеству, взаимопомощи и отстаиванию совместных интересов на международной арене. Российский лидер пожелал президентам успехов, здоровья и процветания их государствам.
Ранее государственный советник президента Южной Осетии Вячеслав Гобозов заявил, что республика хочет вступить в Союзное государство России и Белоруссии. По его словам, по этой причине Цхинвалу важно официальное признание со стороны Минска.
ТАСС / ра / The Kremlin Moscow