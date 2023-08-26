Путин поздравил глав Абхазии и Южной Осетии с 15-летием независимости республик

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров Абхазии и Южной Осетии Аслана Бжанию и Алана Гаглоева с 15-летием международного признания независимости республик. Текст обращений размещён на сайте Кремля.

"Отстояв свою свободу в нелёгкой борьбе, югоосетинский народ успешно развивает институты демократической государственности. Отношения между нашими странами вышли на уровень союзничества и интеграции", — говорится в телеграмме на имя главы Южной Осетии.

Путин отметил важность для России совместной реализации проектов по усовершенствованию инфраструктуры региона, что поможет и впредь улучшать уровень жизни местного населения. Президент пообещал, что Россия продолжит укреплять связи с республикой.

"За прошедшие полтора десятилетия Абхазия добилась значительных успехов в построении демократической государственности и самостоятельной национальной экономики. Между нашими странами налажены отношения союзничества и стратегического партнёрства", — также указано в обращении к главе Абхазии.

Путин выразил надежду, что Россия, Южная Осетия и Абхазия продолжат общий путь по крепкому сотрудничеству, взаимопомощи и отстаиванию совместных интересов на международной арене. Российский лидер пожелал президентам успехов, здоровья и процветания их государствам.