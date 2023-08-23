В Союзное государство России и Белоруссии захотела вступить третья страна

Южная Осетия хочет вступить в Союзное государство России и Белоруссии. Об этом заявил государственный советник президента республики Алана Гаглоева Вячеслав Гобозов.

"У нас есть желание вступить в Союзное государство России и Белоруссии, это один из наших приоритетов", — приводит слова Гобозова РИА "Новости".

Советник добавил, что по этой причине Цхинвалу важно официальное признание со стороны Минска. Гобозов полагает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко рано или поздно поймёт выгоду такого решения.