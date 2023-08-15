Шойгу заверил, что Москва и Минск будут укреплять Союзное государство из-за НАТО

Союзное государство намерено наращивать свою мощь, так как военная активность НАТО вблизи России и Белоруссии существенно возросла. Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Военная деятельность НАТО существенно возросла после вступления в альянс Финляндии и фактического поглощения блоком военных структур Швеции. Хотя для нас так и остаётся открытым вопрос о том, что приобрели Хельсинки и Стокгольм после их последовательного втягивания в военное противостояние с Россией", — отметил он.

По словам Шойгу, Москва пристально наблюдает за происходящим вдоль её границ. Шойгу заверил, что на любые провокации и угрозы Россия будет давать должный ответ, в том числе укрепляя безопасность и рубежи Союзного государства. Как подчеркнул министр, "ни у кого не должно быть иллюзий, что на фоне проведения СВО можно нанести ущерб российским интересам".