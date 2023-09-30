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30 сентября, 05:29

В Абхазии допустили возможность вступления в Союзное государство

Секретарь Совбеза Абхазии Шамба: Страна может вступить в Союзное государство

Абхазия может войти в Союзное государство, заявил секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба. Однако, отметил он, необходимо идти к установлению отношений с Белоруссией.

"Для того чтобы между государствами были политические взаимоотношения, нужен интерес с обеих сторон. Поэтому мы хотим начать с экономического сотрудничества", сказал он в беседе с РИА "Новости".

По словам политика, в Белоруссии есть интерес к Абхазии: в частично признанной республике обсуждаются некоторые проекты Минска, а там — абхазские.

Путин поздравил президента Абхазии Аслана Бжанию с Днём независимости республики

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Напомним, Минск не признаёт суверенитет Абхазии. Однако в конце сентября 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил визит в республику, где встретился с её президентом Асланом Бжанией. Стороны обсудили укрепление отношений двух стран. Позднее белорусского посла вызвали в МИД Грузии, а президент страны Саломе Зурабишвили осудила визит.

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Unsplash / Andrey Metelev

Матвей Константинов
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