В Абхазии допустили возможность вступления в Союзное государство
Секретарь Совбеза Абхазии Шамба: Страна может вступить в Союзное государство
Абхазия может войти в Союзное государство, заявил секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба. Однако, отметил он, необходимо идти к установлению отношений с Белоруссией.
"Для того чтобы между государствами были политические взаимоотношения, нужен интерес с обеих сторон. Поэтому мы хотим начать с экономического сотрудничества", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
По словам политика, в Белоруссии есть интерес к Абхазии: в частично признанной республике обсуждаются некоторые проекты Минска, а там — абхазские.
Напомним, Минск не признаёт суверенитет Абхазии. Однако в конце сентября 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил визит в республику, где встретился с её президентом Асланом Бжанией. Стороны обсудили укрепление отношений двух стран. Позднее белорусского посла вызвали в МИД Грузии, а президент страны Саломе Зурабишвили осудила визит.
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