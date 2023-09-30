В Абхазии допустили возможность вступления в Союзное государство

Абхазия может войти в Союзное государство, заявил секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба. Однако, отметил он, необходимо идти к установлению отношений с Белоруссией.

"Для того чтобы между государствами были политические взаимоотношения, нужен интерес с обеих сторон. Поэтому мы хотим начать с экономического сотрудничества", — сказал он в беседе с РИА "Новости".