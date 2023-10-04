Путин встретился с президентом Абхазии Асланом Бжанией

Глава государства Владимир Путин провёл рабочую встречу с президентом республики Абхазия Асланом Бжанией. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства Владимир Путин встретился с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией. Видео © t.me / "Кремль. Новости"

На встрече российский лидер ещё раз поздравил Абхазию с прошедшим Днём независимости республики и 30-летием её победы в войне с Грузией в 1992–1993 годах. Глава государства выразил добрые пожелания лидеру страны, а также всему абхазскому народу.

В ходе диалога глава государства упомянул и о торговых отношениях между странами. По его словам, рост товарооборота между Россией и Абхазией за прошлый год составил 73%. Напомнил, Путин и о том, что 64 российских региона поддерживают отношения с республикой по разным направлениям.