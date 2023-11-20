В Кремле анонсировали встречу Путина с лидером Таджикистана Рахмоном 21 ноября
Путин с Рахмоном перед началом заседания Совета глав государств – членов ШОС, 2022 год. Обложка © Кremlin.ru
Президент России Владимир Путин во вторник, 21 ноября, проведёт переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, который прибудет в Москву с официальным визитом. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
"21 ноября в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном", — говорится в сообщении.
Ожидается, что главы государств обсудят дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также другие основные аспекты отношений Москвы и Душанбе. Кроме того, стороны обменяются мнениями по актуальной региональной и международной проблематике. По итогам переговоров планируется подписание ряда важных двусторонних документов.
Ранее Путин и Рахмон встречались в Бишкеке в октябре. Кроме того, тогда прошло заседание Совета глав государств СНГ, в ходе которого российский лидер, в частности, заявил, что наша страна сохранит первое место в мире по экспорту пшеницы.