В Кремле анонсировали встречу Путина с лидером Таджикистана Рахмоном 21 ноября

Президент России Владимир Путин во вторник, 21 ноября, проведёт переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, который прибудет в Москву с официальным визитом. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Ожидается, что главы государств обсудят дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также другие основные аспекты отношений Москвы и Душанбе. Кроме того, стороны обменяются мнениями по актуальной региональной и международной проблематике. По итогам переговоров планируется подписание ряда важных двусторонних документов.