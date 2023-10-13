Путин: Россия, скорее всего, сохранит первое место в мире по экспорту пшеницы

Российский урожай пшеницы в 2023 году будет очень крупным и, вероятнее всего, позволит РФ сохранить за собой первое место в мире по экспорту зерна. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на заседании Совета лидеров СНГ в узком составе.

"Россия, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы", — поделился прогнозом российский лидер.

Путин напомнил, что российский урожай пшеницы за 2022 год достиг исторически рекордного объёма — 158 миллионов тонн, а в этом году тоже будет очень большим — более 130 миллионов тонн. Такие значения позволят России сохранить очень большой экспортный потенциал, уверен политик.