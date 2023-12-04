Машков награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Глава государства Владимир Путин подписал указ о награждении художественного руководителя театра Олега Табакова, народного артиста России Владимира Машкова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Машков удостоен столь высокой награды за заслуги в развитии российской культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную творческую деятельность.