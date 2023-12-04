Машков награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
Путин удостоил актёра Машкова ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени
Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Глава государства Владимир Путин подписал указ о награждении художественного руководителя театра Олега Табакова, народного артиста России Владимира Машкова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, Машков удостоен столь высокой награды за заслуги в развитии российской культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную творческую деятельность.
Это не единственный повод для гордости артиста. Ведь сегодня Владимира Машкова также избрали председателем Союза театральных деятелей России. До этого пост почти 30 лет занимал Александр Калягин.