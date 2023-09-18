"Это большая честь и гордость!": Машков вызвался снова стать доверенным лицом Путина на выборах
Машков заявил, что с честью примет предложение Путина стать его доверенным лицом
Актёр Владимир Машков. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков готов быть доверенным лицом Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в марте 2024 года, если он решит баллотироваться. К слову, актёру уже доставалась эта роль на президентских выборах 2018 года, а доверенным лицом мэра Москвы Сергея Собянина он был два раза — в 2018-м и в 2023-м.
"Быть доверенным лицом — это большая честь для любого гражданина. И в этом смысле моя жизнь неотрывно связана с моей Родиной, и наши лидеры у меня вызывают восхищение. И для меня это большая честь и гордость. Это предложение, если оно поступит, я, конечно же, с большой гордостью и честью восприму", — признался артист в беседе с РИА "Новости".
Напомним, выборы президента РФ состоятся в марте 2024 года. Ранее Владимир Путин заявил, что избирательный процесс состоится в строгом соответствии с законом. А вот о своём участии в кампании российский лидер пока не объявлял. Тем не менее в Кремле подчеркнули, что если Путин выдвинет свою кандидатуру, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет.