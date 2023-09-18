"Это большая честь и гордость!": Машков вызвался снова стать доверенным лицом Путина на выборах

Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков готов быть доверенным лицом Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в марте 2024 года, если он решит баллотироваться. К слову, актёру уже доставалась эта роль на президентских выборах 2018 года, а доверенным лицом мэра Москвы Сергея Собянина он был два раза — в 2018-м и в 2023-м.

"Быть доверенным лицом — это большая честь для любого гражданина. И в этом смысле моя жизнь неотрывно связана с моей Родиной, и наши лидеры у меня вызывают восхищение. И для меня это большая честь и гордость. Это предложение, если оно поступит, я, конечно же, с большой гордостью и честью восприму", — признался артист в беседе с РИА "Новости".