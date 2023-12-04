Владимир Машков избран председателем Союза театральных деятелей России
Народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков избран председателем Союза театральных деятелей (СТД) России. Как пишет ТАСС, за это проголосовали 176 делегатов съезда данной организации.
Машков сменил на посту главы Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина, который руководил им почти 30 лет. Он будет занимать этот пост пять лет. При этом остальные кандидаты на должность снялись с голосования. Речь идёт о народном артисте Александре Лазареве, директоре Театра им. Вахтангова Кирилле Кроке и гендиректоре Большого театра Валерии Гергиеве.
Напомним, последний стал генеральным директором Государственного академического Большого театра в Москве 1 декабря. Ранее занимавший этот пост Владимир Урин ушёл по собственному желанию.
ТАСС / Артём Геодакян