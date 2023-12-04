Владимир Машков избран председателем Союза театральных деятелей России

Машков сменил на посту главы Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина, который руководил им почти 30 лет. Он будет занимать этот пост пять лет. При этом остальные кандидаты на должность снялись с голосования. Речь идёт о народном артисте Александре Лазареве, директоре Театра им. Вахтангова Кирилле Кроке и гендиректоре Большого театра Валерии Гергиеве.