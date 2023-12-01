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Валерий Гергиев назначен гендиректором Большого театра

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Валерий Гергиев назначен гендиректором Большого театра

1 декабря, 11:29
<p>Валерий Гергиев. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Валерий Гергиев. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Валерий Гергиев, возглавлявший Мариинский театр, назначен генеральным директором Государственного академического Большого театра России в Москве. А Владимир Урин освобождён от этой должности по собственному желанию.

"Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет", — говорится в сообщении Правительства РФ.

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Напомним, 16 ноября появились сообщения о том, что до конца года Валерий Гергиев сменит Владимира Урина на посту гендиректора Большого театра. Сам Гергиев в разговоре с Лайфом тогда не исключил такого развития событий. А накануне, 30 ноября, Владимир Урин встретился с коллективом Большого и заявил, что отработал последний день на этом посту.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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