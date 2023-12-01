Валерий Гергиев назначен гендиректором Большого театра
Валерий Гергиев. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Валерий Гергиев, возглавлявший Мариинский театр, назначен генеральным директором Государственного академического Большого театра России в Москве. А Владимир Урин освобождён от этой должности по собственному желанию.
"Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет", — говорится в сообщении Правительства РФ.
Напомним, 16 ноября появились сообщения о том, что до конца года Валерий Гергиев сменит Владимира Урина на посту гендиректора Большого театра. Сам Гергиев в разговоре с Лайфом тогда не исключил такого развития событий. А накануне, 30 ноября, Владимир Урин встретился с коллективом Большого и заявил, что отработал последний день на этом посту.