Большой театр остался без гендиректора

Гендиректор Большого театра Владимир Урин произнёс речь перед коллегами по завершении премьеры спектакля "Сын мандарина. Соловей". Он попрощался с коллективом, заявив, что 30 ноября отработал последний день на этом посту.

"Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре", — произнёс Урин в видеоролике, опубликованном критиком Сергеем Булановым.

Гендиректор Большого театра Владимир Урин попрощался с коллективом. Видео © t.me / Сергей Буланов

Также гендир театра похвалил коллег за профессионализм и поздравил с успешной премьерой постановки. На комплименты Урина собравшиеся ответили бурными аплодисментами.

"Я искреннейшим образом поздравляю всех артистов без исключения, не выделяя солистов, артистов хора, миманса, оркестра. На сцене возникает такая атмосфера и такие минуты красоты, счастья, музыки, что дорого невероятно", — отметил он.