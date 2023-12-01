Большой театр остался без гендиректора
Гендир Большого театра Урин трогательно попрощался с коллегами и объявил об уходе
Гендиректор Большого театра Владимир Урин произнёс речь перед коллегами по завершении премьеры спектакля "Сын мандарина. Соловей". Он попрощался с коллективом, заявив, что 30 ноября отработал последний день на этом посту.
"Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре", — произнёс Урин в видеоролике, опубликованном критиком Сергеем Булановым.
Гендиректор Большого театра Владимир Урин попрощался с коллективом. Видео © t.me / Сергей Буланов
Также гендир театра похвалил коллег за профессионализм и поздравил с успешной премьерой постановки. На комплименты Урина собравшиеся ответили бурными аплодисментами.
"Я искреннейшим образом поздравляю всех артистов без исключения, не выделяя солистов, артистов хора, миманса, оркестра. На сцене возникает такая атмосфера и такие минуты красоты, счастья, музыки, что дорого невероятно", — отметил он.
Ранее Лайф называл имя возможного преемника Урина на посту гендира Большого театра. Этот пост может занять Валерий Гергиев.
t.me / Сергей Буланов