В Кремле не стали комментировать сообщения о смене руководителя Большого театра

Ранее появились сообщения о том, что Валерий Гергиев возглавит Большой театр до конца года. Утверждалось, что действующий руководитель Владимир Урин покинет свой пост. Предполагается, что Гергиев после объединения дирекций Большого и Мариинки будет совмещать руководство в столичном учреждении с работой в петербургском театре и оркестре. В начале прошлого года полномочия Урина на посту гендиректора Большого театра были продлены на пять лет. Заслуженного деятеля искусств РФ назначили на эту должность в июле 2013 года.