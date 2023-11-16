В Кремле не стали комментировать сообщения о смене руководителя Большого театра
Песков перенаправил в Минкульт вопрос о назначении Гергиева в Большой театр
Вопрос о возможности назначения худрука Мариинского театра Валерия Гергиева главой Большого театра является прерогативой Министерства культуры. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Обращайтесь в Министерство культуры, туда обращайтесь, это их прерогатива", — отметил он в беседе с журналистами.
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Ранее появились сообщения о том, что Валерий Гергиев возглавит Большой театр до конца года. Утверждалось, что действующий руководитель Владимир Урин покинет свой пост. Предполагается, что Гергиев после объединения дирекций Большого и Мариинки будет совмещать руководство в столичном учреждении с работой в петербургском театре и оркестре. В начале прошлого года полномочия Урина на посту гендиректора Большого театра были продлены на пять лет. Заслуженного деятеля искусств РФ назначили на эту должность в июле 2013 года.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев