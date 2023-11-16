Валерий Гергиев может возглавить Большой театр

Генеральный директор Государственного академического Большого театра России может смениться к концу года. Как сообщает Mash со ссылкой на источники, действующий руководитель этого учреждения культуры Владимир Урин покинет свой пост.

По данным телеграм-канала, Урина, который занимает данную должность последние десять лет, сменит гендиректор и дирижёр Мариинского театра Валерий Гергиев. Предполагается, что последний после объединения дирекций Большого и Мариинки, вероятно, будет совмещать руководство в столичном учреждении с работой в петербургском театре и оркестре.

"Также, по некоторым данным, дирекции Большого и Мариинки объединят в одну — единую. Фактически легендарный дирижёр будет стоять во главе сразу двух театров", — говорится в сообщении.

Валерию Гергиеву 70 лет. Он народный артист РФ (1996), художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года.