Гергиева завтра представят коллективу Большого театра как нового директора
Валерий Гергиев. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Валерий Гергиев, возглавляющий сейчас Мариинский театр, завтра будет представлен как новый директор Государственного академического Большого театра России в Москве. Как сообщает SHOT со ссылкой на источник, он станет руководителем объединённой дирекции Мариинского и Большого театров.
Напомним, 16 ноября появились сообщения о том, что до конца года Валерий Гергиев сменит Владимира Урина на посту гендиректора Большого театра. Сам Гергиев в разговоре с Лайфом не исключил такого развития событий.