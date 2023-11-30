Гергиева завтра представят коллективу Большого театра как нового директора

Валерий Гергиев, возглавляющий сейчас Мариинский театр, завтра будет представлен как новый директор Государственного академического Большого театра России в Москве. Как сообщает SHOT со ссылкой на источник, он станет руководителем объединённой дирекции Мариинского и Большого театров.