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30 ноября, 14:55

Гергиева завтра представят коллективу Большого театра как нового директора

<p>Валерий Гергиев. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Валерий Гергиев. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Валерий Гергиев, возглавляющий сейчас Мариинский театр, завтра будет представлен как новый директор Государственного академического Большого театра России в Москве. Как сообщает SHOT со ссылкой на источник, он станет руководителем объединённой дирекции Мариинского и Большого театров.

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Напомним, 16 ноября появились сообщения о том, что до конца года Валерий Гергиев сменит Владимира Урина на посту гендиректора Большого театра. Сам Гергиев в разговоре с Лайфом не исключил такого развития событий.

Александра Вишнякова
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