Цискаридзе назвал Валерия Гергиева одним из величайших музыкантов мира

Валерий Гергиев является одним из величайших музыкантов мира, равных которому в Большом театре не было за последние лет 30. Об этом Лайфу заявил народный артист РФ и руководитель Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.

"Валерий Абисалович [Гергиев] — один из величайших музыкантов мира. Равных ему не было в Большом театре, наверное, лет 30. Не было ни одного равного ему дирижёра. В последние годы ни одного руководителя там нет. Все эти люди, кто там что-то делал, они не имели отношения ни к какому полёту", — сказал он.