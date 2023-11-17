Цискаридзе назвал Валерия Гергиева одним из величайших музыкантов мира
Валерий Гергиев является одним из величайших музыкантов мира, равных которому в Большом театре не было за последние лет 30. Об этом Лайфу заявил народный артист РФ и руководитель Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.
Цискаридзе назвал Валерия Гергиева одним из величайших музыкантов мира. Видео © LIFE
"Валерий Абисалович [Гергиев] — один из величайших музыкантов мира. Равных ему не было в Большом театре, наверное, лет 30. Не было ни одного равного ему дирижёра. В последние годы ни одного руководителя там нет. Все эти люди, кто там что-то делал, они не имели отношения ни к какому полёту", — сказал он.
Напомним, в 2022 году полномочия Владимира Урина на посту гендиректора Большого театра были продлены ещё на пять лет. Однако накануне стало известно о скором назначении на его должность Валерия Гергиева. Предполагается, что он будет совмещать руководство в столичном учреждении с работой в петербургской Мариинке и оркестре. Сам он в разговоре с Лайфом не исключил такой возможности.
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