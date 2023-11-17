Гергиев двумя словами ответил на слухи о его назначении главой Большого театра
Гергиев не исключил, что станет новым главой Большого театра
Генеральный директор и дирижёр Мариинского театра Валерий Гергиев ответил Лайфу на слухи о том, что он возглавит Государственный академический Большой театр России.
Валерий Гергиев не исключил, что станет новым главой Большого театра. Видео © LIFE
"Поживём — увидим", — коротко ответил он нашему корреспонденту на вопрос о своём назначении на пост гендиректора главного театра страны.
Напомним, в прошлом году полномочия Владимира Урина на посту гендиректора Большого театра были продлены на пять лет, однако накануне стало известно, что до конца года его сменит Валерий Гергиев. Предполагается, что после назначения гендиректор Мариинки будет совмещать руководство в столичном учреждении с работой в петербургском театре и оркестре.
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