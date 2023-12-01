Мацуев связал назначение Гергиева с наступлением новой эры в Большом театре 1 декабря, 16:32 ТАСС / Сергей Карпухин

Назначение народного артиста РФ Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра является историческим событием для культуры нашей страны. Таким мнением поделился с журналистами в пятницу, 1 декабря, знаменитый российский пианист Денис Мацуев.

В беседе с телеканалом "Звезда" он назвал Гергиева менеджером высочайшего класса, которому удалось превратить Мариинский театр в узнаваемый мировой бренд.

"Это новый этап для театра и маэстро", — убеждён Мацуев.

Авторы Марина Калегина