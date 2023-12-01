Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

В ОБСЕ заявили, что разговор об исключении России исчерпан

Власти США добиваются двукратного сокращения доходов России от продажи нефти и газа

Опубликовано видео, как задерживали преступную семейку похитителей 8-летней Златы

Повелитель вечной мерзлоты Чысхаан зажёг первую в России новогоднюю ёлку

Мариинский театр не будут объединять с Большим после назначения Гергиева

Валерий Гергиев назначен гендиректором Большого театра

Лавров объявил условием для завершения СВО переход Украины от брейк-данса к танго

Шойгу: Армия России расширяет зоны контроля в зоне СВО на всех фронтах

В Кремле констатировали конец американоцентричного мира

Смертность от рака крови в России упала до минимума

Мацуев связал назначение Гергиева с наступлением новой эры в Большом театре

1 декабря, 16:32

ТАСС / Сергей Карпухин

Назначение народного артиста РФ Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра является историческим событием для культуры нашей страны. Таким мнением поделился с журналистами в пятницу, 1 декабря, знаменитый российский пианист Денис Мацуев.

В беседе с телеканалом "Звезда" он назвал Гергиева менеджером высочайшего класса, которому удалось превратить Мариинский театр в узнаваемый мировой бренд.

"Это новый этап для театра и маэстро", убеждён Мацуев.

Театральный критик предупредила труппу Большого, что у Гергиева — не забалуешь

Театральный критик предупредила труппу Большого, что у Гергиева — не забалуешь

Сегодня, 1 декабря, стало известно, что Гергиев, возглавлявший Мариинский театр, назначен генеральным директором Государственного академического Большого театра России в Москве, а Владимир Урин освобождён от этой должности по собственному желанию.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!