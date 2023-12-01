Мацуев связал назначение Гергиева с наступлением новой эры в Большом театре
ТАСС / Сергей Карпухин
Назначение народного артиста РФ Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра является историческим событием для культуры нашей страны. Таким мнением поделился с журналистами в пятницу, 1 декабря, знаменитый российский пианист Денис Мацуев.
В беседе с телеканалом "Звезда" он назвал Гергиева менеджером высочайшего класса, которому удалось превратить Мариинский театр в узнаваемый мировой бренд.
"Это новый этап для театра и маэстро", — убеждён Мацуев.
Сегодня, 1 декабря, стало известно, что Гергиев, возглавлявший Мариинский театр, назначен генеральным директором Государственного академического Большого театра России в Москве, а Владимир Урин освобождён от этой должности по собственному желанию.