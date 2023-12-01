Театральный критик предупредила труппу Большого, что у Гергиева — не забалуешь
Критик Галахова: Новый глава Большого театра Гергиев — волевой руководитель
Валерия Гергиева назначили генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Народный артист РФ Валерий Гергиев, назначенный гендиректором Государственного академического Большого театра, — жёсткий и требовательный руководитель, у которого будут одинаковые ожидания от всех членов труппы. Об этом рассказала театральный критик Ольга Галахова.
"Гергиев — очень волевой руководитель, у него не забалуешь. Звёздность тех или иных первых лиц труппы — и балетной, и оперной — не имеет значения: Гергиев будет исходить из интересов репертуара и художественного результата", — приводит слова эксперта НСН.
Галахова отметила заслуги Гергиева на посту руководителя Мариинки, отметив, что, как талантливый менеджер, он не делает "всё сам", а многое делегирует команде, в которую он "всегда приглашал ведущих специалистов с европейским опытом работы".