Театральный критик предупредила труппу Большого, что у Гергиева — не забалуешь

Народный артист РФ Валерий Гергиев, назначенный гендиректором Государственного академического Большого театра, — жёсткий и требовательный руководитель, у которого будут одинаковые ожидания от всех членов труппы. Об этом рассказала театральный критик Ольга Галахова.

"Гергиев — очень волевой руководитель, у него не забалуешь. Звёздность тех или иных первых лиц труппы — и балетной, и оперной — не имеет значения: Гергиев будет исходить из интересов репертуара и художественного результата", — приводит слова эксперта НСН.