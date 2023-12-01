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1 декабря, 12:39

Театральный критик предупредила труппу Большого, что у Гергиева — не забалуешь

Критик Галахова: Новый глава Большого театра Гергиев — волевой руководитель

<p>Валерия Гергиева назначили генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов </p>

Валерия Гергиева назначили генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Народный артист РФ Валерий Гергиев, назначенный гендиректором Государственного академического Большого театра, — жёсткий и требовательный руководитель, у которого будут одинаковые ожидания от всех членов труппы. Об этом рассказала театральный критик Ольга Галахова.

"Гергиев — очень волевой руководитель, у него не забалуешь. Звёздность тех или иных первых лиц труппы — и балетной, и оперной — не имеет значения: Гергиев будет исходить из интересов репертуара и художественного результата", — приводит слова эксперта НСН.

Галахова отметила заслуги Гергиева на посту руководителя Мариинки, отметив, что, как талантливый менеджер, он не делает "всё сам", а многое делегирует команде, в которую он "всегда приглашал ведущих специалистов с европейским опытом работы".

Мариинский театр не будут объединять с Большим после назначения Гергиева

Мариинский театр не будут объединять с Большим после назначения Гергиева

Сегодня, 1 декабря, стало известно, что Гергиев, возглавлявший Мариинский театр, назначен генеральным директором Государственного академического Большого театра России в Москве, а Владимир Урин освобождён от этой должности по собственному желанию.

Марина Калегина
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