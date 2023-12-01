Мариинский театр не будут объединять с Большим после назначения Гергиева
Вице-премьер Голикова: Большой и Мариинский театры объединять не будут
Сцена Большого театра. Обложка © Shutterstock
Мариинский и Большой театры после назначения Валерия Гергиева генеральным директором последнего объединяться не будут. Об этом сообщила в пятницу, 1 декабря, вице-премьер России Татьяна Голикова на встрече с коллективом Большого театра.
"Большой и Мариинский театры будут существовать, как и существовали, как самостоятельные театры", — уточнила она.
Мариинский театр в Санкт-Петербурге — один из ведущих музыкальных театров России и мира. Труппа, основанная ещё в XVIII веке, до революции функционировала под руководством Дирекции императорских театров. В 1988 году его художественным руководителем и главным дирижёром стал Валерий Гергиев.
Сегодня, 1 декабря, стало известно, что Гергиев, возглавлявший Мариинский театр, назначен генеральным директором Государственного академического Большого театра России в Москве. А Владимир Урин освобождён от этой должности по собственному желанию.