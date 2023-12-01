Мариинский театр не будут объединять с Большим после назначения Гергиева Вице-премьер Голикова: Большой и Мариинский театры объединять не будут 1 декабря, 12:16 Сцена Большого театра. Обложка © Shutterstock

Мариинский и Большой театры после назначения Валерия Гергиева генеральным директором последнего объединяться не будут. Об этом сообщила в пятницу, 1 декабря, вице-премьер России Татьяна Голикова на встрече с коллективом Большого театра.

"Большой и Мариинский театры будут существовать, как и существовали, как самостоятельные театры", — уточнила она.

Мариинский театр в Санкт-Петербурге — один из ведущих музыкальных театров России и мира. Труппа, основанная ещё в XVIII веке, до революции функционировала под руководством Дирекции императорских театров. В 1988 году его художественным руководителем и главным дирижёром стал Валерий Гергиев.

Авторы Марина Калегина