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Мариинский театр не будут объединять с Большим после назначения Гергиева

Вице-премьер Голикова: Большой и Мариинский театры объединять не будут

1 декабря, 12:16
<p>Сцена Большого театра. Обложка © Shutterstock</p>

Сцена Большого театра. Обложка © Shutterstock

Мариинский и Большой театры после назначения Валерия Гергиева генеральным директором последнего объединяться не будут. Об этом сообщила в пятницу, 1 декабря, вице-премьер России Татьяна Голикова на встрече с коллективом Большого театра.

"Большой и Мариинский театры будут существовать, как и существовали, как самостоятельные театры", уточнила она.

Мариинский театр в Санкт-Петербурге — один из ведущих музыкальных театров России и мира. Труппа, основанная ещё в XVIII веке, до революции функционировала под руководством Дирекции императорских театров. В 1988 году его художественным руководителем и главным дирижёром стал Валерий Гергиев.

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Сегодня, 1 декабря, стало известно, что Гергиев, возглавлявший Мариинский театр, назначен генеральным директором Государственного академического Большого театра России в Москве. А Владимир Урин освобождён от этой должности по собственному желанию.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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