Миллион из десяти!: 10 пёселей, которым нет конкурентов в милоте

"Это Флора и Фрэнк. Фрэнк показывает искусство копать ямы, а Флора просто счастлива быть рядом. 13 из 10 каждому!"

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"Это Уиллоу. Она не может дать пять, но очень пытается. Вот, держите хотя бы четвёрку. 12 из 10!"

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"Это Луна. Она практикует свою загадочную улыбку. 12 из 10, ещё немного тренировок не помешает".

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"Это Рамси и Ребел. Иногда Рамси может быть немного приставучим. Но Ребел не возражает. 13 из 10 всем!"

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"Это Боуи. Он подслушал, как ты говоришь о его резиновой утиной куртке. Просил передать, что зависть — это болезнь. Надеюсь, ты скоро поправишься. 12 из 10".

Фото © X / dog_rates

"Вот щенок с узором лапки на носу! 13 из 10!"

Фото © X / dog_rates

"Это Жозефина, наша старушка. Наглядно показывает позу, как ты сидишь, когда общественное мнение уже не беспокоит. 14 из 10!"

Фото © X / dog_rates

"Это Зефирка. В прошлом году её спасли из ужасного дома. На собаку забили и кормили чем придётся, в итоге малышка сильно поправилась. Настолько, что даже ходить не могла. Поэтому ей прописали диету для похудения. Сегодня она весит здоровые 3,5 кг! По сути, теперь она мини-зефирка. 14 из 10!"

Фото © X / dog_rates

"Это Элли. Она впервые едет домой. Не может поверить, что мечты действительно сбываются. 12 из 10!"

Фото © X / dog_rates

"Это Финли и Феликс. Они не играли в грязи. Это грязь на них напала. Прямо как снег на голову! 13 из 10 каждому!"