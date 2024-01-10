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10 января, 06:00

Миллион из десяти!: 10 пёселей, которым нет конкурентов в милоте

Оценить собак можно не только по жёстким конкурсным критериям! Проект dog_rates придумал свою собственную систему, по которой они находят и делятся самыми хорошими мальчиками! Собрали 10 наипушистейших примеров — в подборке ниже.

"Это Флора и Фрэнк. Фрэнк показывает искусство копать ямы, а Флора просто счастлива быть рядом. 13 из 10 каждому!"

Фото © X / dog_rates

Фото © X / dog_rates

"Это Уиллоу. Она не может дать пять, но очень пытается. Вот, держите хотя бы четвёрку. 12 из 10!"

Фото © X / dog_rates

Фото © X / dog_rates

"Это Луна. Она практикует свою загадочную улыбку. 12 из 10, ещё немного тренировок не помешает".

Фото © X / dog_rates

Фото © X / dog_rates

"Это Рамси и Ребел. Иногда Рамси может быть немного приставучим. Но Ребел не возражает. 13 из 10 всем!"

Фото © X / dog_rates

Фото © X / dog_rates

"Это Боуи. Он подслушал, как ты говоришь о его резиновой утиной куртке. Просил передать, что зависть — это болезнь. Надеюсь, ты скоро поправишься. 12 из 10".

Фото © X / dog_rates

Фото © X / dog_rates

"Вот щенок с узором лапки на носу! 13 из 10!"

Фото © X / dog_rates

Фото © X / dog_rates

"Это Жозефина, наша старушка. Наглядно показывает позу, как ты сидишь, когда общественное мнение уже не беспокоит. 14 из 10!"

Фото © X / dog_rates

Фото © X / dog_rates

"Это Зефирка. В прошлом году её спасли из ужасного дома. На собаку забили и кормили чем придётся, в итоге малышка сильно поправилась. Настолько, что даже ходить не могла. Поэтому ей прописали диету для похудения. Сегодня она весит здоровые 3,5 кг! По сути, теперь она мини-зефирка. 14 из 10!"

Фото © X / dog_rates

Фото © X / dog_rates

"Это Элли. Она впервые едет домой. Не может поверить, что мечты действительно сбываются. 12 из 10!"

Фото © X / dog_rates

Фото © X / dog_rates

"Это Финли и Феликс. Они не играли в грязи. Это грязь на них напала. Прямо как снег на голову! 13 из 10 каждому!"

Фото © X / dog_rates

Фото © X / dog_rates

10 питомцев с такими странными узорами на шёрстке, что кажется, будто их разрисовали нарочно
10 питомцев с такими странными узорами на шёрстке, что кажется, будто их разрисовали нарочно
Обложка ©

X / dog_rates

Сергей Трофимов
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