Миллион из десяти!: 10 пёселей, которым нет конкурентов в милоте
Оценить собак можно не только по жёстким конкурсным критериям! Проект dog_rates придумал свою собственную систему, по которой они находят и делятся самыми хорошими мальчиками! Собрали 10 наипушистейших примеров — в подборке ниже.
"Это Флора и Фрэнк. Фрэнк показывает искусство копать ямы, а Флора просто счастлива быть рядом. 13 из 10 каждому!"
"Это Уиллоу. Она не может дать пять, но очень пытается. Вот, держите хотя бы четвёрку. 12 из 10!"
"Это Луна. Она практикует свою загадочную улыбку. 12 из 10, ещё немного тренировок не помешает".
"Это Рамси и Ребел. Иногда Рамси может быть немного приставучим. Но Ребел не возражает. 13 из 10 всем!"
"Это Боуи. Он подслушал, как ты говоришь о его резиновой утиной куртке. Просил передать, что зависть — это болезнь. Надеюсь, ты скоро поправишься. 12 из 10".
"Вот щенок с узором лапки на носу! 13 из 10!"
"Это Жозефина, наша старушка. Наглядно показывает позу, как ты сидишь, когда общественное мнение уже не беспокоит. 14 из 10!"
"Это Зефирка. В прошлом году её спасли из ужасного дома. На собаку забили и кормили чем придётся, в итоге малышка сильно поправилась. Настолько, что даже ходить не могла. Поэтому ей прописали диету для похудения. Сегодня она весит здоровые 3,5 кг! По сути, теперь она мини-зефирка. 14 из 10!"
"Это Элли. Она впервые едет домой. Не может поверить, что мечты действительно сбываются. 12 из 10!"
"Это Финли и Феликс. Они не играли в грязи. Это грязь на них напала. Прямо как снег на голову! 13 из 10 каждому!"
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