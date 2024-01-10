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Кармическая Луна 11 января: Чего ждать от первого Новолуния 2024 года

Не время лениться, надо трудиться! Да-да, именно так коротко можно обозначить грядущее Новолуние в Козероге, которое станет первым во время года Дракона. Что подарит человечеству Кармическая Луна? Кому повезёт больше всех?

10 января, 05:00
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Лунный календарь — один из самых древних. Ещё много веков назад люди даже невооружённым глазом заметили смены фаз ночного светила, которые вызывали приливы и отливы. Луне также приписывали свойство влиять на урожайность и плодовитость скота, на поведение и здоровье людей. Поэтому некоторые важные события зависели от цикла ночного светила: например, свадьбы было принято играть на растущую Луну, а хоронить — на убывающую.

Лунный календарь указывает, что самые благоприятные дни в 2024 году выпадают на точные даты, когда Луна в знаках зодиака Дева, Скорпион, Козерог, Водолей и Овен. Они активно ведут нас к получению желаемого.

Когда произойдёт первое Новолуние 2024 года

Кармическое Новолуние 2024 года произойдёт 11 января в земном знаке зодиака. Фото © Shutterstock

Кармическое Новолуние 2024 года произойдёт 11 января в земном знаке зодиака. Фото © Shutterstock

11 января 2024 года в 11:58 по Москве встречаем первое Новолуние года Дракона, когда новорождённое ночное светило окажется в знаке зодиака Козерог. Лунный аспект дня станет индикатором уровня личной энергии, отражаясь на состоянии тела и души. Удар вдохновения и поток идей настигнет всех трудяг и работяг после обеда. Постарайтесь войти в это состояние плавно и не бегите сразу же скупать абонементы в спортзал, начните с утренней зарядки.

Кармическая Луна 11 января в знаке зодиака Козерог — что значит

Кармическое Новолуние 2024 в знаке зодиака Козерог, когда жать? Фото © Shutterstock

Кармическое Новолуние 2024 в знаке зодиака Козерог, когда жать? Фото © Shutterstock

Нынешнее Новолуние проходит в объединяющем людей знаке зодиака Козерог. Созвездие настраивает на коллективную деятельность, командный труд на благо общего дела. На данном этапе будет легче сообща добиваться больших целей. А вот управляют земным знаком планеты Уран и Сатурн. Поэтому идеальная стратегия сейчас – обновить устоявшиеся застарелые системы и достичь это всеобщей сплочённостью. Вместе можно свернуть горы.

Первое Новолуние в 2024-м: что делать 11 января, чтобы привлечь удачу

Чтобы привлечь удачу в период Кармической Луны, нужно разложить свои мысли и дела по полочкам и навести порядок в жизни. Фото © Shutterstock

Чтобы привлечь удачу в период Кармической Луны, нужно разложить свои мысли и дела по полочкам и навести порядок в жизни. Фото © Shutterstock

Этот период активирует наши потаённые намерения, программирует на счастье и успех в бизнесе. Ко всему стоит подходить основательно, иначе мудрый Козерог посчитает вас инфантильным и лишит удачи на этот период.

Новолуние в знаке зодиака Козерог в начале января 2024 года — это отличный шанс для планирования своей жизни на все ближайшие 12 месяцев. Конечно, всё ещё сто раз поменяется, но сейчас вы можете честно себе признаться, как именно хотите перевернуть жизнь и что для этого нужно сделать. Общая картинка и мелкие детали к достижению успеха помогут выбрать верный путь, с чем вам поможет и символ года — Деревянный Зелёный Дракон.

Лучшее, чем можно заняться в это время, — это хорошо подсчитать свои финансовые активы и продумать дальнейшую стратегию, касающуюся денег. Так что не ленитесь и начните год продуктивно, хотя бы разобрав свои мысли по полочкам.

Чего нельзя делать в Кармическое Новолуние 11 января

В первое Новолуние 2024 года 11 января не стоит совершать необдуманные поступки и принимать судьбоносные решения. Фото © Shutterstock

В первое Новолуние 2024 года 11 января не стоит совершать необдуманные поступки и принимать судьбоносные решения. Фото © Shutterstock

Традиционно во время Новолуния не рекомендуется начинать новые дела, подписывать важные документы и принимать судьбоносные решения. Рискуете ошибиться, если на 11 января запланируете дорогие покупки или станете просто заниматься финансовыми операциями с крупными суммами денег.

Главная задача дня — предотвращение утечки любых ресурсов: здоровья, денег, имущества. Неподходящее время для покупок, стрижек, косметических процедур и хирургических вмешательств.

Не спешите менять место жительства или работу, кардинально перевоплощаться, а также сжигать мосты дружбы и расставаться с некогда (или, может быть, всё ещё) любимым человеком. Новолуние подталкивает к переменам, но поспешные решения скорее приведут к запоздалым сожалениям. В общем, мечтайте, планируйте и вдохновляйтесь, но без глупостей.

Обряд с кошельком в Новолуние 11 января для привлечения денег и удачи

Какой ритуал нужно провести под Кармической Луной 11 января, чтобы наладить денежные потоки.

Какой ритуал нужно провести под Кармической Луной 11 января, чтобы наладить денежные потоки.

Заряжаем свой кошелёк позитивной энергией в Новолуние, превращая его в магнит для финансов с помощью заговорённой воды. Нужно взять деньги, карточки, накопления и произнести заговор: "Как звёзд на небе много, как воды в море хватает, так и в моём кошельке чтоб денег было много и мне на всё хватало. Во истину так. Аминь!"

А если вам дадут зарплату или подарят деньги в Новолуние 2024, то обязательно мысленно произнесите заговор: "Сколько пальцев на моих руках, во столько раз увеличатся деньги в моём кошельке".

Помните, что за сутки до Новолуния и сутки после него нельзя выносить из дома мусор или одалживать кому бы то ни было деньги. Но если нужно с кем-то расплатиться, то, отдавая наличку или проводя оплату картой, тихонько прошепчите: "Деньги отдаю, но обратно их жду!"

Авторы
Елизавета Терешкова
Елизавета Терешкова
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