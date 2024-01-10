Кармическая Луна 11 января: Чего ждать от первого Новолуния 2024 года Не время лениться, надо трудиться! Да-да, именно так коротко можно обозначить грядущее Новолуние в Козероге, которое станет первым во время года Дракона. Что подарит человечеству Кармическая Луна? Кому повезёт больше всех? 10 января, 05:00 Обложка © Shutterstock

Лунный календарь — один из самых древних. Ещё много веков назад люди даже невооружённым глазом заметили смены фаз ночного светила, которые вызывали приливы и отливы. Луне также приписывали свойство влиять на урожайность и плодовитость скота, на поведение и здоровье людей. Поэтому некоторые важные события зависели от цикла ночного светила: например, свадьбы было принято играть на растущую Луну, а хоронить — на убывающую.

Лунный календарь указывает, что самые благоприятные дни в 2024 году выпадают на точные даты, когда Луна в знаках зодиака Дева, Скорпион, Козерог, Водолей и Овен. Они активно ведут нас к получению желаемого.

Когда произойдёт первое Новолуние 2024 года

Кармическое Новолуние 2024 года произойдёт 11 января в земном знаке зодиака. Фото © Shutterstock

11 января 2024 года в 11:58 по Москве встречаем первое Новолуние года Дракона, когда новорождённое ночное светило окажется в знаке зодиака Козерог. Лунный аспект дня станет индикатором уровня личной энергии, отражаясь на состоянии тела и души. Удар вдохновения и поток идей настигнет всех трудяг и работяг после обеда. Постарайтесь войти в это состояние плавно и не бегите сразу же скупать абонементы в спортзал, начните с утренней зарядки.

Кармическая Луна 11 января в знаке зодиака Козерог — что значит

Кармическое Новолуние 2024 в знаке зодиака Козерог, когда жать? Фото © Shutterstock

Нынешнее Новолуние проходит в объединяющем людей знаке зодиака Козерог. Созвездие настраивает на коллективную деятельность, командный труд на благо общего дела. На данном этапе будет легче сообща добиваться больших целей. А вот управляют земным знаком планеты Уран и Сатурн. Поэтому идеальная стратегия сейчас – обновить устоявшиеся застарелые системы и достичь это всеобщей сплочённостью. Вместе можно свернуть горы.

Первое Новолуние в 2024-м: что делать 11 января, чтобы привлечь удачу

Чтобы привлечь удачу в период Кармической Луны, нужно разложить свои мысли и дела по полочкам и навести порядок в жизни. Фото © Shutterstock

Этот период активирует наши потаённые намерения, программирует на счастье и успех в бизнесе. Ко всему стоит подходить основательно, иначе мудрый Козерог посчитает вас инфантильным и лишит удачи на этот период.

Новолуние в знаке зодиака Козерог в начале января 2024 года — это отличный шанс для планирования своей жизни на все ближайшие 12 месяцев. Конечно, всё ещё сто раз поменяется, но сейчас вы можете честно себе признаться, как именно хотите перевернуть жизнь и что для этого нужно сделать. Общая картинка и мелкие детали к достижению успеха помогут выбрать верный путь, с чем вам поможет и символ года — Деревянный Зелёный Дракон.

Лучшее, чем можно заняться в это время, — это хорошо подсчитать свои финансовые активы и продумать дальнейшую стратегию, касающуюся денег. Так что не ленитесь и начните год продуктивно, хотя бы разобрав свои мысли по полочкам.

Чего нельзя делать в Кармическое Новолуние 11 января

В первое Новолуние 2024 года 11 января не стоит совершать необдуманные поступки и принимать судьбоносные решения. Фото © Shutterstock

Традиционно во время Новолуния не рекомендуется начинать новые дела, подписывать важные документы и принимать судьбоносные решения. Рискуете ошибиться, если на 11 января запланируете дорогие покупки или станете просто заниматься финансовыми операциями с крупными суммами денег.

Главная задача дня — предотвращение утечки любых ресурсов: здоровья, денег, имущества. Неподходящее время для покупок, стрижек, косметических процедур и хирургических вмешательств.

Не спешите менять место жительства или работу, кардинально перевоплощаться, а также сжигать мосты дружбы и расставаться с некогда (или, может быть, всё ещё) любимым человеком. Новолуние подталкивает к переменам, но поспешные решения скорее приведут к запоздалым сожалениям. В общем, мечтайте, планируйте и вдохновляйтесь, но без глупостей.

Обряд с кошельком в Новолуние 11 января для привлечения денег и удачи

Какой ритуал нужно провести под Кармической Луной 11 января, чтобы наладить денежные потоки.

Заряжаем свой кошелёк позитивной энергией в Новолуние, превращая его в магнит для финансов с помощью заговорённой воды. Нужно взять деньги, карточки, накопления и произнести заговор: "Как звёзд на небе много, как воды в море хватает, так и в моём кошельке чтоб денег было много и мне на всё хватало. Во истину так. Аминь!"

А если вам дадут зарплату или подарят деньги в Новолуние 2024, то обязательно мысленно произнесите заговор: "Сколько пальцев на моих руках, во столько раз увеличатся деньги в моём кошельке".

Помните, что за сутки до Новолуния и сутки после него нельзя выносить из дома мусор или одалживать кому бы то ни было деньги. Но если нужно с кем-то расплатиться, то, отдавая наличку или проводя оплату картой, тихонько прошепчите: "Деньги отдаю, но обратно их жду!"

Авторы Елизавета Терешкова