Звезда фильмов "Вызов" и "Холоп" Милош Бикович впервые стал отцом

Сербский и российский актёр театра и кино Милош Бикович впервые стал отцом. По данным портала Puls Online, его избранница Ивана Малич родила сына в одной из клиник Белграда.

Трогательный рисунок, который опубликовал Бикович на странице в социальной сети. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bikovic

Как выяснил портал, роды прошли в частной клинике в Белграде. Малыш появился на свет здоровым, сейчас он и его мама чувствуют себя хорошо. Новость о пополнении в семействе подтвердил и сам актёр: на странице в социальной сети он опубликовал трогательный рисунок, под которым сразу же начали писать поздравления.