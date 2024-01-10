Звезда фильмов "Вызов" и "Холоп" Милош Бикович впервые стал отцом
Актёр Милош Бикович с избранницей Иванов Малич стали родителями в первый раз. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ivanamalic_
Сербский и российский актёр театра и кино Милош Бикович впервые стал отцом. По данным портала Puls Online, его избранница Ивана Малич родила сына в одной из клиник Белграда.
Трогательный рисунок, который опубликовал Бикович на странице в социальной сети. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bikovic
Как выяснил портал, роды прошли в частной клинике в Белграде. Малыш появился на свет здоровым, сейчас он и его мама чувствуют себя хорошо. Новость о пополнении в семействе подтвердил и сам актёр: на странице в социальной сети он опубликовал трогательный рисунок, под которым сразу же начали писать поздравления.
О скором пополнении в семействе Милош Бикович сообщил поклонникам в социальных сетях в сентябре прошлого года. Он принял поздравления фанатов и попросил СМИ не терроризировать его и мать будущего ребёнка. Артист заключил: как только пара захочет поговорить на эту тему, они обязательно свяжутся с журналистами.