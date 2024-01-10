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9 января, 23:32

Защита раскаявшегося певца Шарлота будет просить суд выпустить его из СИЗО

Адвокат Лапузин: Защита будет просить суд выпустить певца Шарлота из СИЗО

Певец Шарлот. Обложка © t.me / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Певец Шарлот. Обложка © t.me / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Защита певца Шарлота (Эдуард Шарлот) будет просить суд выпустить его из СИЗО. Об этом RT рассказал адвокат Алексей Лапузин.

"Мы будем настаивать на домашнем аресте или запрете определённых действий", — пояснил Лапузин.

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Напомним, летом Шарлот сделал ряд провокационных заявлений, сжёг паспорт России. Он заявил, что не считает себя гражданином страны и хочет переехать в Киев. 22 ноября артист прилетел в Пулково, где сразу был задержан. 2 декабря Кировский районный суд Самары арестовал его до 24 января. Поначалу на Шарлота возбудили сразу три уголовных дела по двум статьям. Позже стало известно о четвёртом деле, возбуждённом из-за сожжения паспорта. Отец Шарлота утверждает, что певец осознал вину и даже написал покаянное письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Анатолий Симоненко
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