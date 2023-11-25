"Доброй дороги": Мизулина затроллила Шарлота, которому светит три уголовки

Следователи возбудили в отношении российского певца Шарлота сразу три уголовных дела по возвращении музыканта на родину. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По словам члена Общественной палаты РФ, сразу два противоправных эпизода с участием вокалиста следователи сочли нарушением статьи 354.1 УК (реабилитация нацизма). Третье же дело возбуждено по статье 148 УК (оскорбление чувств верующих). Суммарно певцу может грозить до шести лет колонии.