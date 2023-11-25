"Доброй дороги": Мизулина затроллила Шарлота, которому светит три уголовки
Певец Шарлот стал фигурантом сразу трёх уголовных дел по возвращении в Россию
Шарлот сжигает российский паспорт. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sharl.ot
Следователи возбудили в отношении российского певца Шарлота сразу три уголовных дела по возвращении музыканта на родину. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
По словам члена Общественной палаты РФ, сразу два противоправных эпизода с участием вокалиста следователи сочли нарушением статьи 354.1 УК (реабилитация нацизма). Третье же дело возбуждено по статье 148 УК (оскорбление чувств верующих). Суммарно певцу может грозить до шести лет колонии.
"В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено три уголовных дела", — написала Мизулина в личном телеграм-канале, пожелав певцу "доброй дороги из Питера в Самару".
Ранее арестованный в Северной столице Шарлот покаялся за сожжение российского паспорта на камеру, заявив о желании "смыть с себя позор". Впрочем, Мизулина не поверила в искренность исполнителя.