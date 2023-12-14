Против скандального певца Шарлота возбудили четвёртое уголовное дело

Как уточняет телеграм-канал, причиной для нового дела послужило видео в соцсетях, на котором Шарлот сжёг российский паспорт. Максимальное наказание по этой статье — год лишения свободы. В этом же ролике певец попросил киевский режим предоставить ему гражданство Украины.

Ранее на Шарлота возбудили три уголовных дела по двум статьям. Два из них по статье "Реабилитация нацизма" — за видео, в которых он рвёт георгиевскую ленту и в нижнем белье поёт про падение курса рубля на мотив песни "День Победы". Ещё одно дело — по статье об оскорблении чувств верующих. Причиной для его возбуждения послужил ролик, где артист оскорбляет патриарха Кирилла и прибивает к дереву его фото. Сейчас Шарлот находится в самарском СИЗО — он пробудет там минимум до 24 января.