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14 декабря, 14:16

Против скандального певца Шарлота возбудили четвёртое уголовное дело

SHOT: На певца Шарлота возбудили четвёртое уголовное дело за сжигание паспорта

<p>Певец Шарлот сжигает свой российский паспорт. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/ekaterina_mizulina/5996?" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Екатерина Мизулина"</a></p>

Певец Шарлот сжигает свой российский паспорт. Обложка © Telegram / "Екатерина Мизулина"

Против скандально известного певца Шарлота (Эдуарда Шарлота) возбудили уже четвёртое уголовное дело — за уничтожение официального документа. По данным SHOT, в общей сложности 25-летнему музыканту грозит семь лет колонии.

Как уточняет телеграм-канал, причиной для нового дела послужило видео в соцсетях, на котором Шарлот сжёг российский паспорт. Максимальное наказание по этой статье — год лишения свободы. В этом же ролике певец попросил киевский режим предоставить ему гражданство Украины.

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"Россия, нагрубил тебе с порога": Шарлот признал вину и зачитал в суде стихотворение о Родине

Ранее на Шарлота возбудили три уголовных дела по двум статьям. Два из них по статье "Реабилитация нацизма" — за видео, в которых он рвёт георгиевскую ленту и в нижнем белье поёт про падение курса рубля на мотив песни "День Победы". Ещё одно дело — по статье об оскорблении чувств верующих. Причиной для его возбуждения послужил ролик, где артист оскорбляет патриарха Кирилла и прибивает к дереву его фото. Сейчас Шарлот находится в самарском СИЗО — он пробудет там минимум до 24 января.

Никита Осипов
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