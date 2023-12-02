"Россия, нагрубил тебе с порога": Шарлот признал вину и зачитал в суде стихотворение о Родине

Певец Эдуард Шарлот в ходе допроса признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, а также раскаялся в содеянном. Об этом в Кировском районном суде Самары, где избирают меру пресечения артисту, сообщил следователь.

Шарлот признал вину и в "аквариуме" зачитал стихотворение о Родине. Видео © Mash

Сам Шарлот в ходе заседания суда прочитал стихотворение о России, в котором принёс извинения за свой поступок.