"Россия, нагрубил тебе с порога": Шарлот признал вину и зачитал в суде стихотворение о Родине
Певец Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих
Певец Эдуард Шарлот в ходе допроса признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, а также раскаялся в содеянном. Об этом в Кировском районном суде Самары, где избирают меру пресечения артисту, сообщил следователь.
Шарлот признал вину и в "аквариуме" зачитал стихотворение о Родине. Видео © Mash
Сам Шарлот в ходе заседания суда прочитал стихотворение о России, в котором принёс извинения за свой поступок.
"Россия, нагрубил тебе с порога. Прошу прощения у русского народа. Не побоюсь громкого слова в адрес твоего превосходства. Прыгая в твои просторы, ощущаю внутри свободу. Свой талант одарённый предопределяю защищать духовно русскоязычные покои", — сказал певец.
Напомним, эпопея со скандальным певцом Шарлотом началась летом, когда он сделал ряд провокационных заявлений, сжёг паспорт России и заявил, что не считает себя гражданином РФ и хочет переехать в Киев. Разумеется, после этого он нарвался на шквал критики. Однако некоторое время спустя Шарлот решил вернуться на Родину и даже извинился за свой поступок. В искренность его слов не поверила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. И вот, 22 ноября артист прилетел в Санкт-Петербург, где сразу был задержан. На него составили административные протоколы, а его отец не стал защищать сына. Наконец, скандальный певец попал сразу под три уголовных дела, по которым ему может грозить до шести лет лишения свободы. Своей дальнейшей судьбы Эдуард ожидает в Самаре, где его допросили в СК.