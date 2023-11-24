Регион

Уведомления отключены

24 ноября, 15:26

Песков лаконично описал своё отношение к одиозному певцу Шарлоту

Песков признался, что не знает, кто такой Шарлот

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался в том, что не в курсе, кто такой Эдуард Шарлот. Об этом официальный представитель Кремля сообщил в беседе с прессой.

Дмитрий Песков отвечает на вопрос журналистов о певце Шарлоте. Видео © LIFE

"Я даже не знаю, кто это", — ответил Песков журналистам на вопрос о том, следит ли он за судьбой певца.

"Слабоумие и отвага": Психиатр назвал Шарлота Иванушкой-дурачком

"Слабоумие и отвага": Психиатр назвал Шарлота Иванушкой-дурачком

Напомним, Эдуарда Шарлота задержали в ночь на 22 ноября в аэропорту Санкт-Петербурга, куда он прилетел из Еревана. Летом утративший популярность певец выступил с провокационными высказываниями и даже сжёг на камеру российский паспорт. Кроме того, он заявил, что не считает себя гражданином РФ и хочет переехать в Киев. Выходки Шарлота без внимания не остались — общественники обратились с жалобой в полицию. Но спустя время певец затосковал по родине и решил вернуться в Россию на деньги фанатов. Также он извинился за сжигание паспорта. На артиста оформили протоколы по трём административным статьям, а его отец отказался защищать его. Сегодня стало известно, что в отношении вернувшегося в Россию певца возбудили уголовное дело по двум статьям: "Реабилитация нацизма" и "Оскорбление чувств верующих". Ему грозит шесть лет колонии.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sharl.ot

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров