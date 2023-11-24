Песков лаконично описал своё отношение к одиозному певцу Шарлоту
Песков признался, что не знает, кто такой Шарлот
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался в том, что не в курсе, кто такой Эдуард Шарлот. Об этом официальный представитель Кремля сообщил в беседе с прессой.
Дмитрий Песков отвечает на вопрос журналистов о певце Шарлоте. Видео © LIFE
"Я даже не знаю, кто это", — ответил Песков журналистам на вопрос о том, следит ли он за судьбой певца.
Напомним, Эдуарда Шарлота задержали в ночь на 22 ноября в аэропорту Санкт-Петербурга, куда он прилетел из Еревана. Летом утративший популярность певец выступил с провокационными высказываниями и даже сжёг на камеру российский паспорт. Кроме того, он заявил, что не считает себя гражданином РФ и хочет переехать в Киев. Выходки Шарлота без внимания не остались — общественники обратились с жалобой в полицию. Но спустя время певец затосковал по родине и решил вернуться в Россию на деньги фанатов. Также он извинился за сжигание паспорта. На артиста оформили протоколы по трём административным статьям, а его отец отказался защищать его. Сегодня стало известно, что в отношении вернувшегося в Россию певца возбудили уголовное дело по двум статьям: "Реабилитация нацизма" и "Оскорбление чувств верующих". Ему грозит шесть лет колонии.
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