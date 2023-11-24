На певца Шарлота возбудили два уголовных дела, ему грозит 6 лет тюрьмы
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На вернувшегося в Россию певца Шарлота возбудили уголовное дело по двум статьям: "Реабилитация нацизма" и "Оскорбление чувств верующих". Ему грозит шесть лет колонии.
Обвинения артисту пока не предъявлены, отметил SHOT. Сейчас певец находится в спецприёмнике в Питере, где отбывает 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство.
Напомним, Эдуарда Шарлота задержали в ночь на 22 ноября в аэропорту Санкт-Петербурга, куда он прилетел из Еревана. Летом утративший популярность певец выступил с провокационными высказываниями и даже сжёг на камеру российский паспорт. Кроме того, он заявил, что не считает себя гражданином РФ и хочет переехать в Киев. Выходки Шарлота без внимания не остались — общественники обратились с жалобой в полицию. Но спустя время певец затосковал по родине и решил вернуться в Россию на деньги фанатов. Также он извинился за сжигание паспорта. На артиста оформили протоколы по трём административным статьям, а его отец отказался защищать сына. Лайф узнал, что Шарлоту грозит реальный срок из-за видео с георгиевской лентой.