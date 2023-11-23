"Слабоумие и отвага": Психиатр назвал Шарлота Иванушкой-дурачком

Осудивший СВО и спаливший российский паспорт певец Эдуард Шарлот вернулся в страну и тут же угодил к полицейским. У отделения в Петербурге он устроил целое шоу: приставал к людям, матерился, игнорировал замечания. Поведение скандального артиста оценил психиатр Василий Шуров.

"Тут настоящий признак супергероя — это слабоумие и отвага. Там как минимум когнитивное снижение, он ужасно инфантилен, и его такое дурашливое поведение ради хайпа… Классический герой Иванушка-дурачок. Он на этой теме хайпанул и теперь продолжает любой ценой удерживать внимание. Творчества там нет, интеллекта нет, но очень хочется прославиться. Это типичный представитель потерянного поколения", — рассказал эксперт "Царьграду".