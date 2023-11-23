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23 ноября, 15:38

"Слабоумие и отвага": Психиатр назвал Шарлота Иванушкой-дурачком

Психиатр Шуров: Певец Шарлот — типичный "Иванушка-дурачок"

Осудивший СВО и спаливший российский паспорт певец Эдуард Шарлот вернулся в страну и тут же угодил к полицейским. У отделения в Петербурге он устроил целое шоу: приставал к людям, матерился, игнорировал замечания. Поведение скандального артиста оценил психиатр Василий Шуров.

"Тут настоящий признак супергероя это слабоумие и отвага. Там как минимум когнитивное снижение, он ужасно инфантилен, и его такое дурашливое поведение ради хайпа… Классический герой Иванушка-дурачок. Он на этой теме хайпанул и теперь продолжает любой ценой удерживать внимание. Творчества там нет, интеллекта нет, но очень хочется прославиться. Это типичный представитель потерянного поколения", рассказал эксперт "Царьграду".

Он добавил, что осмотр у психиатра артисту необходим, так как певец действительно странно себя ведёт. Поэтому следует понять, что с ним происходит, заключил специалист.

Кто такой певец Эдуард Шарлот, за что его задержала полиция и что ему грозит

Кто такой певец Эдуард Шарлот, за что его задержала полиция и что ему грозит

Напомним, Эдуарда Шарлота задержали в ночь на 22 ноября в аэропорту Санкт-Петербурга, куда он прилетел из Еревана. Летом утративший популярность певец выступил с провокационными высказываниями и даже сжёг на камеру российский паспорт. Кроме того, он заявил, что не считает себя гражданином РФ и хочет переехать в Киев. Выходки Шарлота без внимания не остались — общественники обратились с жалобой в полицию. Но спустя время певец затосковал по родине и решил вернуться в Россию на деньги фанатов. Также он извинился за сжигание паспорта. На артиста оформили протоколы по трём административным статьям, а его отец отказался защищать сына. Лайф узнал, что Шарлоту грозит реальный срок из-за видео с георгиевской лентой.

Обложка ©

ТАСС / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Александра Мышляева
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