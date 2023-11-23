"Слабоумие и отвага": Психиатр назвал Шарлота Иванушкой-дурачком
Психиатр Шуров: Певец Шарлот — типичный "Иванушка-дурачок"
Осудивший СВО и спаливший российский паспорт певец Эдуард Шарлот вернулся в страну и тут же угодил к полицейским. У отделения в Петербурге он устроил целое шоу: приставал к людям, матерился, игнорировал замечания. Поведение скандального артиста оценил психиатр Василий Шуров.
"Тут настоящий признак супергероя — это слабоумие и отвага. Там как минимум когнитивное снижение, он ужасно инфантилен, и его такое дурашливое поведение ради хайпа… Классический герой Иванушка-дурачок. Он на этой теме хайпанул и теперь продолжает любой ценой удерживать внимание. Творчества там нет, интеллекта нет, но очень хочется прославиться. Это типичный представитель потерянного поколения", — рассказал эксперт "Царьграду".
Он добавил, что осмотр у психиатра артисту необходим, так как певец действительно странно себя ведёт. Поэтому следует понять, что с ним происходит, заключил специалист.
Напомним, Эдуарда Шарлота задержали в ночь на 22 ноября в аэропорту Санкт-Петербурга, куда он прилетел из Еревана. Летом утративший популярность певец выступил с провокационными высказываниями и даже сжёг на камеру российский паспорт. Кроме того, он заявил, что не считает себя гражданином РФ и хочет переехать в Киев. Выходки Шарлота без внимания не остались — общественники обратились с жалобой в полицию. Но спустя время певец затосковал по родине и решил вернуться в Россию на деньги фанатов. Также он извинился за сжигание паспорта. На артиста оформили протоколы по трём административным статьям, а его отец отказался защищать сына. Лайф узнал, что Шарлоту грозит реальный срок из-за видео с георгиевской лентой.
ТАСС / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга