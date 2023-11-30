Певца Шарлота, которого в России встретили тремя уголовками, по этапу доставили в Самару

Певца Эдуарда Шарлота по этапу доставили в Самару, где он отправился на допрос в Следственный комитет. После этой процедуры ему ещё придётся отсидеть оставшийся у него срок административного ареста. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

А в ближайшем будущем артисту выберут меру пресечения по возбуждённым в его отношении делам. Следствие намерено ходатайствовать о помещении опального певца в СИЗО. До этого он содержался в специприёмнике Петербурга, отбывая административный арест за мелкое хулиганство.