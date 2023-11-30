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30 ноября, 17:22

Певца Шарлота, которого в России встретили тремя уголовками, по этапу доставили в Самару

SHOT: Певца Шарлота этапировали в Самару, где его ждёт допрос в СК

<p>Эдуард Шарлот. Обложка © ТАСС / Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга</p>

Эдуард Шарлот. Обложка © ТАСС / Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Певца Эдуарда Шарлота по этапу доставили в Самару, где он отправился на допрос в Следственный комитет. После этой процедуры ему ещё придётся отсидеть оставшийся у него срок административного ареста. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

А в ближайшем будущем артисту выберут меру пресечения по возбуждённым в его отношении делам. Следствие намерено ходатайствовать о помещении опального певца в СИЗО. До этого он содержался в специприёмнике Петербурга, отбывая административный арест за мелкое хулиганство.

"Доброй дороги": Мизулина затроллила Шарлота, которому светит три уголовки

"Доброй дороги": Мизулина затроллила Шарлота, которому светит три уголовки

Ранее арестованный в Северной столице Шарлот покаялся за сожжение российского паспорта на камеру, заявив о желании "смыть с себя позор". Впрочем, Мизулина не поверила в искренность исполнителя. В свою очередь, следствие возбудило против певца три уголовных дела: сразу два противоправных эпизода с участием вокалиста следователи сочли нарушением статьи 354.1 УК (реабилитация нацизма), а третье дело возбуждено по статье 148 УК (оскорбление чувств верующих). Суммарно певцу может грозить до шести лет колонии.

Юрий Лысенко
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