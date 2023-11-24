Лайф узнал, за какие видео Шарлот нарвался на уголовку

Все два уголовных дела Шарлот заработал своими видео, которые выкладывал в Сеть. В одном из таких роликов он растоптал военный символ, в другом — "распял" купленный военник.

Первое дело заведено по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма с использованием сети Интернет". В ролике певец порвал и растоптал георгиевскую ленту, а затем в одном белье спел песню про падение курса рубля на мотив песни "День Победы".

Второе дело — по ч. 1 ст. 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих. В этом ролике, выложенном в Сеть, артист оскорбил патриарха Кирилла, прибив к дереву его портрет, а затем "распял" свой военный билет. Кстати, в беседе с SHOT артист рассказал, что военник он купил.