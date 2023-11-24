Лайф узнал, за какие видео Шарлот нарвался на уголовку
Шарлоту грозит 6 лет за видео с георгиевской лентой и патриархом
Все два уголовных дела Шарлот заработал своими видео, которые выкладывал в Сеть. В одном из таких роликов он растоптал военный символ, в другом — "распял" купленный военник.
Первое дело заведено по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма с использованием сети Интернет". В ролике певец порвал и растоптал георгиевскую ленту, а затем в одном белье спел песню про падение курса рубля на мотив песни "День Победы".
Второе дело — по ч. 1 ст. 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих. В этом ролике, выложенном в Сеть, артист оскорбил патриарха Кирилла, прибив к дереву его портрет, а затем "распял" свой военный билет. Кстати, в беседе с SHOT артист рассказал, что военник он купил.
Обвинения артисту ещё не предъявлены, так как он отбывает административный срок в спецприёмнике в Санкт-Петербурге за мелкое хулиганство. По освобождении его этапируют в Самару.
Напомним, Эдуарда Шарлота задержали в ночь на 22 ноября в аэропорту Санкт-Петербурга, куда он прилетел из Еревана. Летом утративший популярность певец выступил с провокационными высказываниями и даже сжёг на камеру российский паспорт. Кроме того, он заявил, что не считает себя гражданином РФ и хочет переехать в Киев. Выходки Шарлота без внимания не остались — общественники обратились с жалобой в полицию. Но спустя время певец затосковал по родине и решил вернуться в Россию на деньги фанатов. Также он извинился за сжигание паспорта. На артиста оформили протоколы по трём административным статьям, а его отец отказался защищать сына. Лайф узнал, что Шарлоту грозит реальный срок из-за видео с георгиевской лентой.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sharl.ot