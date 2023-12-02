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2 декабря, 10:13

Извинившийся перед русским народом певец Шарлот встретит Новый год в СИЗО

Суд в Самаре арестовал певца Шарлота до 24 января

Певец Эдуард Шарлот, которого обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, встретит Новый год в СИЗО. В субботу, 2 декабря, Кировский районный суд Самары арестовал его до 24 января.

Шарлот признал вину и в "аквариуме" зачитал стихотворение о Родине. Видео © Telegram / SHOT

"Избрать обвиняемому Шарлоту Эдуарду Валерьевичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 25 суток, то есть по 24 января 2024 года включительно", — сказала судья Мария Елфимова.

Ранее Лайф писал, что против 25-летнего музыканта возбуждены уголовные дела по статьям "Реабилитация нацизма" и "Оскорбление чувств верующих". Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. Свою вину Шарлот признал в полной мере. В ходе судебного заседания он прочитал собственное стихотворение, в котором попросил прощения у России и народа за свои оскорбления. Он также объяснил возвращение в Россию тем, что хочет "обогащать головы новой поэзией, музыкой".

Напомним, скандальная история с Шарлотом началась летом, когда он сделал ряд провокационных заявлений, сжёг паспорт России и заявил, что не считает себя гражданином страны и хочет переехать в Киев. Разумеется, после этого он нарвался на шквал критики. Однако некоторое время спустя певец решил вернуться и даже извинился за свой поступок. В искренность его слов не поверила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. 22 ноября артист прилетел в Пулково, где сразу был задержан. На днях певца перевезли в Самару из Санкт-Петербурга, где он отбывал административный арест в спецприёмнике за мелкое хулиганство.

Кто такой певец Эдуард Шарлот, за что его задержала полиция и что ему грозит

Кто такой певец Эдуард Шарлот, за что его задержала полиция и что ему грозит

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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