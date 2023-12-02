Извинившийся перед русским народом певец Шарлот встретит Новый год в СИЗО

Певец Эдуард Шарлот, которого обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, встретит Новый год в СИЗО. В субботу, 2 декабря, Кировский районный суд Самары арестовал его до 24 января.

"Избрать обвиняемому Шарлоту Эдуарду Валерьевичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 25 суток, то есть по 24 января 2024 года включительно", — сказала судья Мария Елфимова.

Ранее Лайф писал, что против 25-летнего музыканта возбуждены уголовные дела по статьям "Реабилитация нацизма" и "Оскорбление чувств верующих". Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. Свою вину Шарлот признал в полной мере. В ходе судебного заседания он прочитал собственное стихотворение, в котором попросил прощения у России и народа за свои оскорбления. Он также объяснил возвращение в Россию тем, что хочет "обогащать головы новой поэзией, музыкой".