"Он покаялся": Отец Шарлота раскрыл содержание письма сына патриарху Кириллу

Находящийся в следственном изоляторе певец Эдуард Шарлот решил написать письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Как рассказал в беседе с РИА "Новости" отец скандального артиста Валерий Шарлот, его сын в послании покаялся в содеянном и попросил прощения.

"Письмо я отправлял по его просьбе до Нового года. Он покаялся", — рассказал собеседник информагентства.