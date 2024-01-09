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9 января, 20:36

"Он покаялся": Отец Шарлота раскрыл содержание письма сына патриарху Кириллу

РИА "Новости": Певец Шарлот отправил покаянное письмо патриарху Кириллу

Певец Эдуард Шарлот. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sharl.ot

Певец Эдуард Шарлот. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sharl.ot

Находящийся в следственном изоляторе певец Эдуард Шарлот решил написать письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Как рассказал в беседе с РИА "Новости" отец скандального артиста Валерий Шарлот, его сын в послании покаялся в содеянном и попросил прощения.

"Письмо я отправлял по его просьбе до Нового года. Он покаялся", — рассказал собеседник информагентства.

Он также сообщил, что его крещёный сын считает свой поступок "некоторым помутнением" и извиняется перед священнослужителем. Валерий Шарлот отметил, что ответа из патриархии пока не поступало.

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Напомним, ещё летом Шарлот сделал ряд провокационных заявлений, сжёг паспорт России и заявил, что не считает себя гражданином страны и хочет переехать в Киев. 22 ноября артист прилетел в Пулково, где сразу был задержан. 2 декабря Кировский районный суд Самары арестовал его до 24 января. Стоит отметить, что на Шарлота сначала возбудили сразу три уголовных дела по двум статьям. Позже стало известно о четвёртом деле, возбуждённом из-за сожжения паспорта.

Алексей Соловьёв
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