Блогер Шарлот через силовиков извинился перед певцом Shaman и Мизулиной

Арестованный блогер и музыкант Эдуард Шарлот обратился к силовикам с просьбой передать его извинения певцу Ярославу Дронову (Shaman) и главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом пишет SHOT.

Шарлот якобы раскаялся в своих оскорблениях. Так, ранее он записал видео, где назвал певца Shaman никудышным исполнителем и предложил ему музыкальную дуэль, а про Мизулину блогер спел пародийную песню. По словам Шарлота, он бы и лично принёс извинения, но вынужден сидеть в СИЗО, поэтому делает это через полицейских.