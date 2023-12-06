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Блогер Шарлот через силовиков извинился перед певцом Shaman и Мизулиной

6 декабря, 09:07
<p>Шарлот в суде. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/60142" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Шарлот в суде. Обложка © t.me / SHOT

Арестованный блогер и музыкант Эдуард Шарлот обратился к силовикам с просьбой передать его извинения певцу Ярославу Дронову (Shaman) и главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом пишет SHOT.

Шарлот якобы раскаялся в своих оскорблениях. Так, ранее он записал видео, где назвал певца Shaman никудышным исполнителем и предложил ему музыкальную дуэль, а про Мизулину блогер спел пародийную песню. По словам Шарлота, он бы и лично принёс извинения, но вынужден сидеть в СИЗО, поэтому делает это через полицейских.

Шарлот оскорбил певца Shaman. Видео © t.me / SHOT

Кто такой певец Эдуард Шарлот, за что его задержала полиция и что ему грозит

Кто такой певец Эдуард Шарлот, за что его задержала полиция и что ему грозит

Напомним, ещё летом Шарлот сделал ряд провокационных заявлений, сжёг паспорт России и заявил, что не считает себя гражданином страны и хочет переехать в Киев. 22 ноября артист прилетел в Пулково, где сразу был задержан. На днях певца перевезли в Самару из Санкт-Петербурга, где он отбывал административный арест в спецприёмнике за мелкое хулиганство. Против 25-летнего музыканта возбуждены уголовные дела по статьям "Реабилитация нацизма" и "Оскорбление чувств верующих". Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. Свою вину Шарлот признал. В суде он попросил прощения у россиян за свои действия. Артист арестован до 24 января.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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