Блогер Шарлот через силовиков извинился перед певцом Shaman и Мизулиной
Шарлот в суде. Обложка © t.me / SHOT
Арестованный блогер и музыкант Эдуард Шарлот обратился к силовикам с просьбой передать его извинения певцу Ярославу Дронову (Shaman) и главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом пишет SHOT.
Шарлот якобы раскаялся в своих оскорблениях. Так, ранее он записал видео, где назвал певца Shaman никудышным исполнителем и предложил ему музыкальную дуэль, а про Мизулину блогер спел пародийную песню. По словам Шарлота, он бы и лично принёс извинения, но вынужден сидеть в СИЗО, поэтому делает это через полицейских.
Шарлот оскорбил певца Shaman. Видео © t.me / SHOT
Напомним, ещё летом Шарлот сделал ряд провокационных заявлений, сжёг паспорт России и заявил, что не считает себя гражданином страны и хочет переехать в Киев. 22 ноября артист прилетел в Пулково, где сразу был задержан. На днях певца перевезли в Самару из Санкт-Петербурга, где он отбывал административный арест в спецприёмнике за мелкое хулиганство. Против 25-летнего музыканта возбуждены уголовные дела по статьям "Реабилитация нацизма" и "Оскорбление чувств верующих". Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. Свою вину Шарлот признал. В суде он попросил прощения у россиян за свои действия. Артист арестован до 24 января.