Учёные выяснили, помогают ли поливитамины, мёд и чеснок защититься от простуд

Наиболее изученные витамины — А, С и D — способны усиливать барьерную функцию клеток эпителия (слизистой), активировать выработку антител и воспалительных цитокинов и содействовать росту и дифференцировке иммунных клеток для борьбы с инфекцией. Однако специалисты уточняют, что это данные о механизме работы витаминов в целом. А вот на что способны препараты из аптек и витаминные БАД, учёные проверили на людях.

"Большинство исследований влияния экзогенного витамина А (поступившего в организм извне. — Прим. Лайфа) на иммунитет не показали каких-то положительных результатов. Анализ данных более 1 200 000 детей из стран Азии, Африки, Латинской Америки и Австралии подтвердил только уменьшение смертности на 12% от инфекционной диареи на фоне приёма витамина А. Остальные заболевания — корь, ОРВИ, менингит — остались невосприимчивы к такой терапии", — рассказал kp.ru генеральный директор сервиса дистанционного образования медработников Vrachu.ru Игорь Степанюков.

Что касается витамина С — несколько исследований подтвердили его эффективность для снижения заболеваемости пневмонией, однако эксперты сделали вывод, что полученных данных недостаточно, чтобы пропагандировать широкое профилактическое использование "аскорбинки" среди населения. Её польза для профилактики ОРВИ или восстановления после болезни также не имеет убедительных доказательств. Кроме того, врачи предостерегают от ударных доз витамина С из-за вреда для почек.

Если анализ выявил у пациента дефицит витамина D, то восстановление до нормы улучшит состояние организма. Но приём больших доз витамина с лечебной или профилактической целью не улучшил показатели заболеваемости, смертности и длительности госпитализации при ОРВИ, констатировал Степанюков.

Результаты исследования влияния на течение респираторных вирусных инфекций поливитаминных комплексов, по словам специалиста, противоречивы. Общий вывод таков, что влияние поливитаминов, принимаемых с профилактической целью, неясно из-за противоречивых результатов исследований. При этом поливитамины уменьшают некоторые симптомы ОРВИ: слабость, головную боль.

А вот противовирусные и антибактериальные свойства таких народных средств, как мёд и чеснок, были подтверждены научно. Доказана даже более высокая эффективность мёда по сравнению с безрецептурными средствами от кашля. Лакомство рекомендуется принимать при отсутствии аллергии взрослым и детям по одной ложке, разведённой в тёплой воде. А общей для всех рекомендации по приёму чеснока учёные не дают. В проводимых исследованиях волонтёры ежедневно употребляли пищу с чесноком или капсулы с его экстрактом.

"Чеснок... содержит флавоноид аллиин, который при измельчении превращается в активное вещество аллицин. Последнее, в свою очередь, в организме распадается на множество других веществ, которые обладают различной активностью. Поэтому действие чеснока настолько многогранно", — объяснил врач.