Эндокринолог назвала способ моментально избавиться от чесночного запаха
Доктор Павлова сообщила, что йогурт помогает от запаха чеснока изо рта
Чтобы избавиться от запаха чеснока во рту, необходимо выпить йогурт, так как именно он снижает содержание сернистых соединений в продукте. Об этом россиян просветила доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Она объяснила, что амбре от чеснока может долго преследовать человека, ведь вызывающие его соединения серы расходятся по всему организму и опускаются в лёгкие. Именно поэтому, по её словам, чистка зубов не поможет, ведь запах идёт изнутри.
"А вот йогурт снижает содержание сернистых газов в чесноке на 99%! И чем кислее йогурт, тем лучше", — подчеркнула медик в своём телеграм-канале.
Также, пусть и частично, но избавляют от проблемы яблоки, молоко, чай с мятой и лимоном. Однако им не сравниться с йогуртом, добавила Павлова. В подтверждение слов она рассказала об эксперименте, когда учёные измельчили чеснок и высыпали в йогуртовую смесь, после чего измерили уровень органических соединений. Оказалось, чесночный запах был практически полностью побеждён.
Ранее Лайф писал, что регулярная чистка зубов помогает предотвратить ряд опасных заболеваний, которые плохо сказываются на здоровье ротовой полости и пищеварительного тракта. Однако нельзя слишком долго чистить зубы, при этом обязательно следует использовать ополаскиватель для рта.
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