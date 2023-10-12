Эндокринолог назвала способ моментально избавиться от чесночного запаха

Чтобы избавиться от запаха чеснока во рту, необходимо выпить йогурт, так как именно он снижает содержание сернистых соединений в продукте. Об этом россиян просветила доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Она объяснила, что амбре от чеснока может долго преследовать человека, ведь вызывающие его соединения серы расходятся по всему организму и опускаются в лёгкие. Именно поэтому, по её словам, чистка зубов не поможет, ведь запах идёт изнутри.

"А вот йогурт снижает содержание сернистых газов в чесноке на 99%! И чем кислее йогурт, тем лучше", — подчеркнула медик в своём телеграм-канале.

Также, пусть и частично, но избавляют от проблемы яблоки, молоко, чай с мятой и лимоном. Однако им не сравниться с йогуртом, добавила Павлова. В подтверждение слов она рассказала об эксперименте, когда учёные измельчили чеснок и высыпали в йогуртовую смесь, после чего измерили уровень органических соединений. Оказалось, чесночный запах был практически полностью побеждён.