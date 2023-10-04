"Не две минуты": Стоматолог развеяла популярный миф о чистке зубов

Регулярная чистка зубов помогает предотвратить ряд опасных заболеваний, которые плохо сказываются на здоровье ротовой полости и пищеварительного тракта. Стоматолог клиники инфекционных заболеваний "ЦентрПлюс" ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Ялтонская рассказала, чем грозят долгая чистка зубов или её полноценное отсутствие.

Эксперт отметила, что, если долго не чистить зубы, на них скапливается мягкий налёт. А он, в свою очередь, влияет на развитие кариеса и вызывает появление неприятного запаха изо рта. Также начинаются проблемы с дёснами.

"Постоянная правильная чистка зубов поможет сохранить здоровье всей полости рта и уничтожить множество бактерий, образующихся на зубах, дёснах, внутренней стороне щёк и языке, тем самым защищая человека от множества стоматологических заболеваний, таких как кариес, зубной камень, пародонтит и многих других", — указала врач в беседе с порталом "Страсти".

Стоматолог развеяла миф, что чистить зубы нужно по две минуты. По её словам, это необходимо делать дважды за день по три минуты. Кроме того, важно помнить о дополнительной чистке в течение дня с помощью ирригатора, ополаскивателей и зубной нити.

По словам Ялтонской, зубная паста помогает удалить налёт и остатки пищи, активизируя полезные элементы. Во рту наблюдается лёгкость, свежесть, а зубы становятся гладкими, отметила эксперт. Поэтому чистить их и нужно дольше, так как паста за три минуты сможет полностью пройтись по всей челюсти, насытив эмаль фтором и кальцием.

Медик дополнила, что ополаскивать рот необходимо 20–25 секунд. Ко всему прочему стоит использовать жвачку после каждого приёма пищи на протяжении четырёх-пяти минут. Специалист пояснила, что долгая чистка зубов не вредит челюсти, если средства гигиены подобраны правильно. Кроме того, очень важно следить за давлением на щётку, чтобы оно не повредило дёсны и не усилило чувствительность зубов.

В заключение доктор порекомендовала не пить очень горячие напитки, не есть слишком много сладкого и холодного мороженого, не грызть орехи и не открывать зубами бутылки и банки. Тогда красота и здоровье зубов сохранятся надолго.