Стоматолог объяснил, чем опасны дыры на месте удалённых зубов

После удаления коренных зубов необходимо ставить импланты, чтобы избежать проблем с разрушением эмали и сменой прикуса. Об этом рассказал стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.

"Чаще всего первыми под удаление попадают жевательные зубы — шестёрки и семёрки. Их отсутствие балансирует челюсть и влияет на качество обработки пищи, а значит, и на пищеварение, которое, кстати, начинается прямо во рту", — подчеркнул медик в беседе с РИА "ФедералПресс".

Стоматолог дополнил, что при отсутствии нижних зубов или их частичном разрушении нижняя челюсть теряет опору. Мышцы начинают дотягивать челюсть, что деформирует стабилизацию всего тела в пространстве, грозя развитием асимметрии.

По словам Ешидоржиева, от потери зуба до проявления симптомов проходит много времени — от одного до трёх лет — и к этому моменту даже специалистам довольно трудно проследить связь. Пациента начинают мучить головные боли, звоны в ушах, головокружения. Люди записываются к неврологу, но тот обычно ничего не находит, отметил стоматолог.

Восстановление зубов — тяжёлое и финансово затратное занятие. Если откладывать его, то зубной ряд уже может сдвинуться, костная ткань на месте отсутствующего зуба рассасывается, так как никакой нагрузки нет. Медику придётся заняться сначала тканью, а уже только потом — установкой имплантов, подытожил собеседник агентства.