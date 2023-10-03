Стоматолог объяснил, чем опасны дыры на месте удалённых зубов
Стоматолог Ешидоржиев: После удаления зубов необходимо ставить импланты
После удаления коренных зубов необходимо ставить импланты, чтобы избежать проблем с разрушением эмали и сменой прикуса. Об этом рассказал стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.
"Чаще всего первыми под удаление попадают жевательные зубы — шестёрки и семёрки. Их отсутствие балансирует челюсть и влияет на качество обработки пищи, а значит, и на пищеварение, которое, кстати, начинается прямо во рту", — подчеркнул медик в беседе с РИА "ФедералПресс".
Стоматолог дополнил, что при отсутствии нижних зубов или их частичном разрушении нижняя челюсть теряет опору. Мышцы начинают дотягивать челюсть, что деформирует стабилизацию всего тела в пространстве, грозя развитием асимметрии.
По словам Ешидоржиева, от потери зуба до проявления симптомов проходит много времени — от одного до трёх лет — и к этому моменту даже специалистам довольно трудно проследить связь. Пациента начинают мучить головные боли, звоны в ушах, головокружения. Люди записываются к неврологу, но тот обычно ничего не находит, отметил стоматолог.
Восстановление зубов — тяжёлое и финансово затратное занятие. Если откладывать его, то зубной ряд уже может сдвинуться, костная ткань на месте отсутствующего зуба рассасывается, так как никакой нагрузки нет. Медику придётся заняться сначала тканью, а уже только потом — установкой имплантов, подытожил собеседник агентства.
Ранее Лайф писал, что собственный зуб человека может стать основой для импланта. Подобная процедура называется реплантацией. Так, по словам Ешидоржиева, разрушенный шестой или седьмой зуб может заменить здоровая "восьмёрка". Однако реплантацию проводят редко из-за ряда особенностей.
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