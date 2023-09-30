Стоматолог объяснил, когда здоровый зуб может стать имплантом

Зубной имплант может быть сделан из собственного зуба пациента, а эта процедура называется реплантацией. Как рассказал РИА "ФедералПресс" стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев, это тот единственный случай, когда стоит беречь "восьмёрки".

По его словам, здоровая "восьмёрка" может заменить разрушенный шестой либо седьмой зуб. Однако такие операции проводятся крайне редко, ведь реплантация является довольно сложной процедурой с рядом особенностей.

Так, для реплантации сначала удаляется разрушенный зуб, затем зачищается лунка. После "восьмёрка" удаляется и подсаживается в подготовленное место, где фиксируется специальным материалом. Через пару недель, когда спадает отёк, зуб депульпируется, ведь он имеет другую анатомию коронки. Когда зуб приживается, его закрывают коронкой, чтобы он находился в прикусе и им можно было спокойно пользоваться.

"Показания к имплантации собственными зубами бывают не всегда. Операция сложна ещё тем, что корневая система "восьмёрки" и удаляемого зуба должны примерно совпадать, а это редкость. Но если такое удаётся сделать, то родной зуб, хоть и депульпированный, лучше, чем имплант: свой биоматериал приживается лучше и быстрее, остаются свои зубные связки и сохраняется коэффициент упругости", — пояснил Ешидоржиев.

При этом специалист напомнил, что нет никаких гарантий, что собственный зуб-имплант прослужит вечно. Поэтому только пациент решает, готов ли он к подобной процедуре. В любом случае, напомнил Ешидоржиев, всегда остаётся альтернатива — традиционная имплантация.