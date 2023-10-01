Врач объяснил, как вегетарианство может убить ваши зубы

Плохие новости для вегетарианцев: люди, не потребляющие продукты животного происхождения, больше всего подвержены риску возникновения кариеса. Об этом заявил врач – стоматолог-ортодонт и клинический директор производственной компании "Еврокаппа" Артём Кузнецов.

"Вегетарианцы вынужденно едят больше углеводов, в связи с чем увеличивается риск развития кариеса. Вдобавок чрезмерное потребление фруктов, содержащих кислоты, повышает риск развития эрозии зубной эмали", — приводит его слова "Газета.ru".

Кроме того, у отказавшихся от мяса людей могут начаться проблемы с пародонтом — комплексом тканей, которые окружают зуб и удерживают его в альвеоле. Всё дело в том, что мясо требует тщательного пережёвывания, которое идёт лишь на пользу пародонту. В случае его отсутствия в рационе можно обратить внимание на грубую, термически необработанную растительную пищу. Кстати, зачастую у вегетарианцев наблюдается нехватка витаминов D и B12, кальция и многих других, что также весьма негативно сказывается на здоровье зубов и полости рта.

"Снижение выработки коллагена в связи с исключением из рациона животных продуктов приводит к истончению слизистой оболочки гайморовых пазух. Это негативно сказывается на приживаемости материала и сроках реабилитации", — подчеркнул Кузнецов.