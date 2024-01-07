Врач назвала четыре непреложных правила, которые помогут не заболеть зимой

Зимой вероятность заболеть многократно возрастает, так как можно легко заработать переохлаждение, которое и снижает работу иммунитета. Как сохранить здоровье в норме, рассказала педиатр, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова. По её словам, прежде всего важно уделить внимание одежде.

Эксперт подчеркнула, что перед выходом на улицу нужно смотреть, какая сейчас погода, поэтому одежда должна быть не слишком тёплой и не слишком лёгкой. В то же время нельзя забывать про шарф, шапку и перчатки, так как открытые части тела необходимо защитить от холода. В тепле должны быть и ноги — организм стремительно переохлаждается, если замерзают стопы. Кроме того, важно следить за самочувствием.

"Если вы чувствуете, что замёрзли, то постарайтесь как можно скорее согреться: выпейте горячий чай, кофе или съешьте суп, наденьте дополнительную одежду или войдите в тёплое помещение. Не игнорируйте эти сигналы своего тела, чтобы не допустить переохлаждения", — призвала Морозова в беседе с РИАМО.

Также необходимо не контактировать с больными. А если вирусы не оставили в покое ваших близких, то и здесь нужно соблюдать ограничения: у родственников должны быть отдельные посуда и полотенца. При входе в помещение, где находится инфицированный, важно надеть маску и вымыть руки.

"Четвёртое правило: как можно реже находиться в местах скопления людей. Постарайтесь минимизировать посещение транспорта, магазинов, кинотеатров и так далее. В общественных местах всегда высок риск заразиться вирусными или инфекционными заболеваниями от окружающих", — резюмировала специалист.