Врач назвала тройку продуктов, встающих на защиту иммунитета зимой

Зимой низкие температуры и вирусы негативно влияют на наш организм, а из-за недостатка солнечного света в коже прекращает вырабатываться активная форма витамина D3, регулирующего жировой обмен и обеспечивающего здоровье кожи, волос и ногтей. Однако есть продукты, позволяющие поддержать иммунитет в это время года.

"Овощи — основные поставщики пищевых волокон, благодаря которым из организма выводится холестерин и функционирует желудочно-кишечный тракт. Одним из таких овощей является шпинат. Это источник витамина С, а также шпинат содержит бета-каротин и антиоксиданты, помогающие укрепить иммунную систему", — рассказала "Газете.ru" врач – диетолог-эндокринолог Biogena Ангелина Водолазкая.

Мощными противовирусными и антибактериальными свойствами обладает привычный чеснок — он поможет бороться с простудой и гриппом. Противовоспалительные свойства имеет и имбирь, его можно добавлять в чай или пищу. Также он способствует снижению уровня холестерина, улучшает память и концентрацию, помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера. По словам врача, если употреблять эти волшебные продукты и при этом разнообразно и сбалансированно питаться, со здоровьем и иммунитетом всё будет в порядке даже зимой.