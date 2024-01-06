Продлевают молодость: Врач назвала четыре причины, почему так важно есть овощи

Антиоксиданты, содержащиеся в овощах, борются с окислением и восстанавливают структуру клеток, что способствует профилактике многих заболеваний, продлевает молодость и красоту. Об этом aif.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

"Согласно одной из теорий, мы стареем, потому что в организме накапливаются окисленные активным кислородом липиды. <...> Например, все виды капусты богаты такими антиоксидантами, как индолы. Доказано даже их противораковое действие. Поэтому чем больше в организме разных антиоксидантов, тем меньше риск заболеть сахарным диабетом, сердечно-сосудистым и онкологическим заболеванием, тем крепче наша иммунная система", — объяснила специалист.

Так, только в продуктах растительного происхождения содержится витамин С, помогающий организму бороться с инфекционными заболеваниями. Бета-каротин, присутствующий в овощах жёлтого и красного цвета, улучшает кожу, работу иммунной системы и даже обеспечивает сумеречное зрение. Фолиевая кислота, которой богаты тёмно-зелёные овощи (спаржа, любая зелень), способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, ну а пищевые волокна заботятся о пищеварительной системе и выводят из организма всё ненужное.

По словам врача, не все овощи полезнее есть в сыром виде. Если речь идёт о витамине С — он действительно при термической обработке разрушается на 80%. Кроме того, полезность теряется при хранении, поэтому овощи и фрукты лучше употреблять сезонные. А вот морковь и томаты, содержащие бета-каротин, перед употреблением лучше слегка обработать термически — тогда жирорастворимый витамин лучше усвоится. В морковь также можно добавлять сметану, масло или сливки. И важно максимально разнообразить количество овощей и фруктов в рационе, подчеркнула Денисова.